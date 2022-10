Calciomercato Roma, scaricato dal club: Monchi e Maldini sfidano Pinto

Il general manager della Roma ha intenzione di prendere l’obiettivo di calciomercato, ma sulle sue tracce ci sono anche il Milan e il Siviglia



La Roma si avvicina alla sfida con il Betis dopo la bella vittoria con l’Inter. Quella con i nerazzurri è stata la quinta vittoria di questa stagione di Serie A, che è arrivata all’ottava giornata. I gol di Dybala e di Smalling sono stati fondamentali per portare a casa i tre punti. La rete dell’argentino è servita per pareggiare l’1-1 di Dimarco arrivato nel primo tempo con un tiro fortunoso. Il terzino sinistro dell’Inter, infatti, ha calciato di destro di prima un pallone che, invece, di finire sul piattone aperto e quindi sul secondo palo, è stato colpito con il tallone che ha mandato il pallone sul primo palo prendendo contro tempo Rui Patricio.

Un gol molto fortunato, che avrebbe dimostrato un risultato bugiardo. Per fortuna Dybala e Smalling sono saliti in cattedra con due reti molto importanti, soprattutto quella del centrale inglese. Oltre questa partita, ad aspettare i giallorossi c’è Pellegrini con Fekir e compagni. I neroverdi rappresentano l’avversario più ostico di questo girone di Europa League e per questo la gara sarà molto difficile. Le sfide con gli spagnoli, però, non finiscono qui, con il Siviglia che vuole mettere i bastoni tra le ruote a Pinto.

Calciomercato Roma, anche Milan e Siviglia su Lucas Moura

Secondo quanto riporta Vamos Mi Sevilla, la Roma e il Milan hanno intenzione di prendere Lucas Moura. L’attaccante brasiliano del Tottenham, infatti, non sta trovando molto spazio con Antonio Conte e per questo potrebbe lasciare il club nelle prossime finestre di calciomercato. Oltre alle italiane, però, sulle tracce dell’ex Sao Paolo c’è anche il Siviglia di Ramon Monchi, che vuole rinforzare il reparto avanzato proprio con l’innesto dell’ex Paris Saint-Germain.