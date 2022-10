Calciomercato Roma, Mourinho Premier e campagna a zero: la storia si ripete

Nell’ultima sessione di calciomercato della Roma, come ammesso dallo stesso general manager Tiago Pinto, José Mourinho è stato fondamentale. Le chiamate dello Special One sono state decisive per l’arrivo in giallorosso – tra gli altri – di Nemanja Matic e Paulo Dybala: il primo è stato tra i migliori in campo contro l’Inter e il suo rendimento è in costante crescita, il secondo ha rimesso la partita in carreggiata con un gol fantastico (tranne che per Cassano).

