Roma-Betis, Pellegrini ha deciso: i convocati ufficiali

L’allenatore del Betis ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Roma di giovedì sera allo Stadio Olimpico

Giovedì allo Stadio Olimpico la Roma scende in campo contro il Betis per la terza giornata del girone di Europa League. Nel gruppo della coppa europea, i giallorossi hanno conquistato fino ad ora tre punti grazie alla vittoria sull’Helsinki. All’esordio nel torneo in questa stagione, invece, è arrivata la sconfitta sfortunata contro il Ludogorets, che in Bulgaria è riuscita a vincere 2-1 trovando il vantaggio poco dopo il pareggio di Shomurodov.

Ora Abraham e compagni hanno l’occasione di mettere da parte altri punti per centrare la qualificazione alle fasi ad eliminazione. La partita non sarà facile, però, perché il Betis è l’avversario più tosto di questo girone. Gli spagnoli giocano da anni nei tornei europei e hanno accumulato buona esperienza. Tra le loro file, poi, ci sono alcuni giocatori di qualità che possono rivelarsi spine nel fianco della difesa romanista. Uno di questi è di sicuro Nabil Fekir, centrocampista francese che ha recuperato proprio dall’infortunio muscolare poco prima della gara con la Roma. L’ex Lione è di sicuro il talento più cristallino dei biancoverdi, con Pellegrini che ha deciso di convocarlo nonostante l’infortunio appena smaltito.

Roma-Betis: i convocati di Pellegrini

Nonostante il ritorno del centrocampista, però, ci sono diversi assenti. Sono ben 4 i giocatori che non prenderanno parte alla trasferta. Si tratta di Montoya, Loren Morón, Juanmi, Camarasa e Dani Martín. I cinque non scenderanno in campo con il gruppo con Juanmi che è fuori per infortunio alla caviglia. Nel gruppo che Pellegrini porterà a Roma ci sono: in porta Bravo e Rui Silva, in difesa Garcia, Gonzalez, Victor Ruiz, Alex Moreno, Pezzella, Luiz Felipe, Sabaly e Miranda. A centrocampo, invece, ci saranno Akouokou, G. Rodriguez, Fekir, Canales, Luiz Henrique, William Carvalho, Joaquin, Guardado, Aitor Ruibal e Rodri, mentre in attacco Borja Iglesias e Willian José.