Calciomercato Roma, ritorno di fiamma clamoroso per il pupillo di José Mourinho. Il gesto del calciatore non è sfuggito in patria

La Roma è reduce dalla determinata vittoria in rimonta sull’Inter. La squadra giallorossa ha sovvertito il vantaggio nerazzurro con una prova tenace, in vetrina il solito Paulo Dybala, autentico trascinatore giallorosso. Ora José Mourinho chiede continuità ai suoi ragazzi, attesi da un mini ciclo di partite decisive, compresa quella di domani sera allo stadio Olimpico. La Roma infatti tornerà in campo per ospitare gli spagnoli del Betis, gara valida per la terza giornata del girone C di Europa League. Mentre giunge un importante aggiornamento in chiave di calciomercato.

Vigilia di una sfida importantissima in casa giallorossa, quella di domani sera contro il Betis. La squadra spagnola guida il gruppo C di Europa League e la Roma non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta all’esordio in Bulgaria. Josè Mourinho ha suonato la carica in conferenza stampa, rassicurando tutti sulle condizioni di Paulo Dybala: “Sta bene e gioca” e mantenendo aperto il dubbio sull’impiego di Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con acciacchi muscolari. L’attaccante argentino si è confermato autentico trascinatore dei suoi anche nella prestigiosa cornice di San Siro, decisiva la rete del pareggio su assist di Leonardo Spinazzola. Un inizio di stagione da sogno per il colpaccio estivo del calciomercato giallorosso.

Calciomercato Roma, clamoroso ritorno per il pupillo di Mou

Dal fronte calciomercato arriva una notizia importante dal Brasile sul futuro di Lucas Moura. Il centrocampista offensivo è ai margini del progetto di Antonio Conte al Tottenham e si era parlato di una sfida europea a tre per il brasiliano. La Roma, con il fattore Mourinho che lo ha già allenato, il Milan di Pioli ed il Siviglia dell’ex ds giallorosso Monchi. Ora dal Brasile rilanciano l’ipotesi del clamoroso ritorno di Lucas al San Paolo. Secondo quanto raccontato dal sito Somosfanaticos.fans il centrocampista ha anche assistito “da vero tifoso” ad una gara del Tricolore nel Brasilerao. Un gesto clamoroso che potrebbe avvicincare il trentenne al ritorno in Brasile, col San Paolo Lucas Moura è esploso, totalizzando 128 presenze e 33 goal in tre stagioni.