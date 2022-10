Calciomercato Roma, colpaccio a zero in Serie A

Calciomercato Roma, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno nella Capitale. Colpo a zero in Serie A

La Roma valuta attentamente tutte quelle che sono le possibili occasioni a parametro zero per la prossima stagione. E valuta attentamente non solo quelli che sono i colpi che arrivano dall’estero – con Asensio che potrebbe essere uno di questi – ma anche in Serie A. E si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno nella Capitale.

Come tutti sappiamo Tiago Pinto è alla ricerca di un difensore. Se n’è parlato la scorsa estate, se ne riparlerà pure a gennaio. Ma è per la prossima stagione che probabilmente il gm giallorosso piazzerà il colpo. Un colpo che potrebbe arrivare dall’Inter, che ancora non ha rinnovato il contratto di De Vrij in scadenza. Un elemento che potrebbe realmente fare bene alla causa dello Special One.

Calciomercato Roma, De Vrij a parametro zero

Secondo le informazioni riportate da calciomerctonews.com infatti, la società giallorossa starebbe seriamente pensando all’olandese ex Lazio che proprio a parametro zero ha lasciato i biancocelesti alcuni stagioni fa. La situazione, a quanto pare, si potrebbe pure ripetere la prossima estate, visto che al momento di rinnovo non se n’è parlato e soprattutto c’è la sensazione che l’Inter possa andare incontro verso una vera e propria rivoluzione della rosa. Insomma, il colpo piace e il difensore pure ed è sicuramente una pista, questa, da tenere in enorme considerazione per i prossimi mesi.

Come detto sarebbe un ritorno quello di De Vrij a Roma. Un elemento che anche ieri sera contro il Barcellona ha dimostrato di poter dare ancora tanto.