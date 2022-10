Durante la conferenza di Roma-Betis, Josè Mourinho si rende protagonista di un doppio siparietto in diretta. Ecco cosa ha detto alla stampa

Josè Mourinho senza freni in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Betis. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria di San Siro, in rimonta sull’Inter, che ha risollevato gli animi dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Domani sera, con lo stadio Olimpico nuovamente tutto esaurito, sarà decisiva per la vetta del girone C di Europa League, occupata dagli spagnoli del Betis. A margine dell’appuntamento con la stampa, dedicato alla sfida europea, c’è stato un nuovo show in diretta dello Special One.

Vigilia di Europa League in casa Roma, la squadra giallorossa è attesa dalla terza giornata del gruppo C. José Mourinho vuole dare continuità alla convincente vittoria di San Siro, dove è brillata ancora una volta la stessa della ‘Joya’, Paulo Dybala. Proprio la condizione fisica del talento argentino è stato uno dei temi caldi della conferenza stampa della vigilia. Per i tifosi giallorossi arrivano notizie confortevoli, l’ex Juventus sta bene ed è pronto a scendere in campo come ha ribadito José Mourinho nell’incontro con la stampa. Lo Special One ha esordito con una sfilettata al mondo delle radio romane, prima di presentare nel dettaglio la sfida di domani sera.

Roma-Betis, Mourinho scherza con i giornalisti: “Mi avete fatto arrabbiare”

Nessun allarme Dybala dunque, mentre resta in sospeso la situazione legata a Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso aveva accusato una noia muscolare a pochi minuti dalla fine del match contro l’Inter ed il suo impiego per domani rimane in dubbio. Lo stesso Mou ha svelato di come deciderà Pellegrini stesso circa la sua disponibilità. A margine della conferenza stampa lo Special One si è scatenato ancora una volta, intrattenendosi con scherzo davanti ai giornalisti. La prima battuta riguarda Nicola Zalewski, ridendo il tecnico portoghese ha scherzato sul fatto che qualcuno tra i giornalisti lo vedesse schierabile terzino destro. Un altro siparietto invece riguarda la squalifica inflitta all’allenatore della Roma dopo il cartellino rosso rimediato contro l’Atalanta. Mourinho si è rivolto ad un cronista presente con la battuta: “Sono arrabbiato con te che volevi tre giornate di squalifica per me.”