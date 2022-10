Vigilia di Roma-Betis in casa giallorossa. Mourinho cerca continuità dopo la vittoria in casa dell’Inter, gli spagnoli si affidano al grande rivale

Domani la Roma ospiterà il Betis di Manuel Pellegrini, allo stadio Olimpico andrà in scena la terza giornata di Europa League. La squadra andalusa guida il gruppo C della competizione europea, grazie alle due vittorie trovate contro Helsinki e Ludogorets. La Roma insegue a tre punti, complice il passo falso all’esordio in casa dei bulgari. È ovvio che la gara dello stadio Olimpico rappresenti l’ultima chiamata per la squadra giallorossa per puntare alla vetta del girone. Gli spagnoli si presentano con un calciatore in grande spolvero, i numeri del rivale di sempre sono impressionanti.

La squadra allenata da Manuel Pellegrini finora è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione. Al netto dell’ultima sconfitta di misura in casa del Celta Vigo, la compagine biancoverde in Liga occupa la quarta posizione in classifica a soli quattro punti dal Real Madrid capolista. Un inizio di stagione con il turbo per il tecnico cileno, che ha anche trovato solidità difensiva grazie ad un recente colpo di calciomercato dalla Serie A.

Roma-Betis, Mourinho avvisato: numeri impressionanti per il rivale di sempre

La stampa spagnola esalta il momento di forma di Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano arrivato a Siviglia dalla Lazio. Il calciatore si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione, certificato dalla nomination raggiunta come miglior calciatore della Liga per il mese di settembre. Il difensore è stato poi superato da Valverde, ma è finito comunque in varie classifiche di prestigio. Da DAZN a Sofascore fino a WhoScored, l’ex Lazio è finito a più riprese nella formazione top della settimana in Liga. Senza tralasciare ovviamente la convocazione con la Nazionale di Roberto Mancini. Il calciatore, che conosce bene lo stadio Olimpico, interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida. Le statistiche di questa prima parte di stagione sono impressionanti: una media dell’oltre 90% di passaggi riusciti ed una media di 8 duelli tentati a partita con una percentuale di riuscita del 79%.