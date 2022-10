Roma-Betis, Pellegrini in conferenza: nessun dubbio su Fekir

L’allenatore del Betis ha parlato nell’incontro con la stampa prima della partita con la Roma, in cui ha mostrato sicurezza sul francese

Domani alle 21 la Roma scende in campo contro il Betis per la terza giornata del Girone di Europa League. I giallorossi fino ad ora hanno conquistato tre punti grazi alla vittoria contro l’Helsinki. Contro il Ludogorets, invece, è arrivata una sconfitta con i bulgari che sono riusciti a passare in vantaggio nel finale di partita. Eldor Shomurodov aveva trovato al rete del pareggio all’86’, ma dopo due minuti i neroverdi sono riusciti a trovare la rete della vittoria.

Ora il cammino nella seconda coppa europea passa per la gara di domani sera, dove si affrontano le due migliori squadre del girone. La partita è importante per mettere punti di distanza contro gli spagnoli, che rappresentano il vero ostacolo per il passaggio del turno. Dopo Mourinho in conferenza stampa ha parlato anche Manuel Pellegrini, allenatore del club di Siviglia. L’argentino ha parlato della sfida che, secondo lui, sarà interessante ma non importante. Le due squadre, infatti, non si giocano l’accesso alle fasi ad eliminazione con questa gara, anche se vincere per lui e per il club sarà importante.

Roma-Betis, Pellegrini in conferenza stampa: “Fekir è disponibile”

Molto importanti per i tifosi della Roma, invece, sono state le parole di Nabil Fekir. Il centrocampista francese, infatti, era alle prese con un infortunio che lo ha tenuto fuori per un paio di partite. L’ex Lione è tornato in tempo per la gara con il Celta Vigo, persa dal club biancoverde. Fekir non ha giocato tutti e 90 i minuti, ma solo il secondo tempo. Le sue condizioni, però, sembrano migliorate e come ha affermato Pellegrini sarà disponibile per la partita contro la Roma.