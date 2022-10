Calciomercato Roma, richiesta Mou: addio Juve e sfida ai due ex Lazio

Il general manager della Roma ha messo nel mirino un bianconero, che potrebbe lasciare il club nella prossima finestra di calciomercato

Tra poche ore la Roma scende in campo contro il Betis per la terza giornata di Europa League. I giallorossi arrivano alla sfida galvanizzati dopo la bella vittoria sull’Inter che molti davanti quasi per impossibile. Al San Siro, invece, Dybala e compagni sono riusciti a raggiungere lo svantaggio e poi a ribaltare il risultato. Ad aprire le marcature è stato Dimarco, che ha trovato la rete con un gol fortunoso. Il gol del pareggio, invece, è arrivato grazie alla Joya, che ha battuto Handanovic. Il gol dell’1-2 e della vittoria della Roma porta la firma di Smalling.

Archiviata la pratica nerazzurra, i giallorossi sono tornati con la mente alla prossima sfida, ovvero quella di questa sera contro il Betis. Non tutti i giallorossi, però, sono con la mente alla partita di Europa League. Tiago Pinto, infatti, pensa sempre al calciomercato, che è come Wall Street e non dorme mai. Il general manager è alla ricerca di profili che possano rendere la rosa sempre più competitiva e sembra aver messo nel mirino un talento della Serie A.

Calciomercato Roma, Cuadrado nel mirino della Roma: ci sono anche Inzaghi e Simeone

Secondo quanto riporta rpp.pe, nel mirino dei giallorossi c’è Juan Guillermo Cuadrado. L’esterno colombiano della Juventus, infatti, sarà costretto a cambiare squadra alla fine dell’anno, visto che i bianconeri non hanno intenzione di rinnovarglielo. Sulle sue tracce, però, non c’è solo Mourinho che ha provato a prenderlo, ma anche Inter e Atletico Madrid, oltre al Deportivo Independiente Medellìn. Secondo il portoghese, Cuadrado può contribuire molto con la sua duttilità e qualità. Tutte le opzioni sembrano di grande livello per l’ex Fiorentina e Chelsea, anche se il suo desiderio sarebbe quello di ritirarsi nel campionato colombiano, per questo la candidatura del Deportivo Medellìn non è da scartare.