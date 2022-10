Roma-Betis, la sfida si sposta sul calciomercato: Juventus in agguato

Il general manager della Roma sfida ancora l’allenatore del club spagnolo che stasera affronta i giallorossi in Europa League

Stasera alle 21 va in scena Roma-Betis, partita valida per la terza giornata di Europa League. I giallorossi sfidano i biancoverdi con l’obiettivo di fare punti contro la diretta concorrente del Girone C. Gli spagnoli sono l’avversario da battere in questo gruppo, con il Ludogorets che è a pari punti con Abraham e compagni. La sfida con il Betis, però, non si riduce alla coppa europea, perché questa va avanti anche nel calciomercato. Per un obiettivo, infatti, Pinto deve guardarsi bene proprio dalla squadra di Siviglia.

La maggior parte degli sforzi del general manager devono concentrarsi per forza sull’estate, visto che la Roma non può più tesserare extracomunitari. a causa delle regole, infatti, i giallorossi hanno terminato gli slot previsti e per questo potranno entrare nel club solo giocatori comunitari, almeno fino a giugno. In inverno, quindi, tutti gli sforzi di Pinto saranno diretti a giocatori che hanno il passaporto europeo e per questo motivo Tiago si sta muovendo in questo senso. Nel suo mirino è finito uno dei migliori talenti del campionato francese: Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, anche il Betis vuole Aouar

Il centrocampista francese piace molto alla Roma da diverso tempo. Per questo motivo Pinto continua a seguirlo con interesse. Secondo quanto riporta Footmercato, però, il gm dell’area sportiva giallorossa non può stare tranquillo. Sulle tracce del gioiellino del Lione, infatti, ci sono ben cinque club interessati. Si tratta di Juventus, Atletico Madrid, Arsenal, Siviglia e proprio il Betis. Manuel Pellegrini, quindi, ha deciso di sfidare ancora Mourinho dopo la gara di questa sera all’Olimpico per l’Europa League.