Stoccata ufficiale in conferenza: “Se lo fa Mourinho è bellissimo”

Roma, arriva la stoccata in diretta in conferenza stampa. Le parole del tecnico chiamano in causa lo stile di gioco di Josè Mourinho.

La Roma è attesa da una sfida importantissima, questa sera allo stadio Olimpico va in scena la terza giornata del gruppo C di Europa League. La squadra di José Mourinho, reduce dalla preziosa vittoria contro l’Inter in rimonta, ospiterà allo stadio Olimpico il Betis di Manuel Pellegrini. Gara da dentro o fuori per i giallorossi in ottica primo posto del girone, servirà una prova impeccabile per dare continuità a quanto fatto a San Siro. Mentre dal Brasile viene tirato in ballo direttamente lo Special One in conferenza stampa.

Dal Brasile: stoccata in conferenza: “Se lo fa Mourinho è bellissimo”

Nella notte italiana è andata in scena la trentesima giornata del campionato brasiliano. In particolare l’Internacional ha fatto visita al Flamengo, gara terminata a reti bianche. E, al termine della sfida, il tecnico dell’Internacional è stato pungolato in conferenza stampa dai cronisti presenti. Mano Menezes, guida tecnica della squadra di Porto Alegre, è stato accusato di aver proposto un gioco troppo difensivista sul campo del Flamengo. L’allenatore dell’Internacional ha deciso di chiamare in causa lo Special One, commentando così la polemica sullo stile di gioco: “Quando Mourinho lo fa in Europa dicono che è bellissimo.” Chissà se arriverà la risposta del tecnico della Roma, atteso da una gara decisiva in Europa.