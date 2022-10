Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Mi hanno offerto il rinnovo”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale da parte del giocatore in scadenza: “Mi hanno offerto il rinnovo”

La bomba di mercato l’ha lanciata direttamente il diretto interessato, dando un annuncio ufficiale su quello che potrebbe essere il proprio futuro. No, una decisione ed è evidente non è ancora stata presa e di tempo ce ne vorrà, ma tutte le indiscrezioni riportate fino al momento trovano conferma nelle parole del giocatore.

Un giocatore che va in scadenza alla fine del prossimo mese di giugno e al quale la Roma, e non solo, guarda con interesse: non solo per la possibilità di prenderlo a parametro zero, ma anche per quelle sue caratteristiche tecniche di certo potrebbero far comodo a José Mourinho. Che in questo momento, in mezzo al campo, ha delle difficoltà, è evidente. E anche i social oggi si sono scatenati mettendo nel mirino Cristante.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Aouar

Il giocatore in questione è Aouar del Lione. Il centrocampista intervistato da L’Equipe, ha chiaramente detto che la società guidata dal presidente Aulas gli ha offerto il rinnovo: “Ma al momento – ha continuato – questa non è la mia priorità. Anzi, in questo momento voglio solamente tornare in campo” ha sottolineato, rimandando così tutti quelli che possono essere le trattative più avanti nel tempo. Di tempo, però, non ce n’è più di tanto, è evidente, visto che la scadenza incombe, e sarebbe sicuramente opportuno per Pinto cercare di capire se ci sono i margini per poter anticipare non solo quelle che potrebbero essere le mosse del Lione, ma anche degli altri club che sul giocatore ci hanno messo gli occhi da un poco di tempo.

In tutto questo la sensazione è che Aouar, voglia di rinnovare, non ne abbia. La porta quindi è aperta, anzi spalancata.