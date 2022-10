Calciomercato Roma, attaccante bloccato da Mou: “L’ha convinto così”

L’allenatore della Roma avrebbe parlato al giocatore durante la finestra di calciomercato, convincendolo e bloccando il passaggio

Ieri sera la Roma ha giocato contro il Betis nella terza giornata di Europa League. I giallorossi non sono riusciti a vincere contro gli spagnoli, che hanno trovato un gol molto fortunato nel finale di partita. Luiz Henrique, infatti, ha insaccato con un colpo di testa che si è infilato sotto la traversa superando Rui Patricio con una traiettoria molto morbida. Una doccia gelata per i giallorossi che avevano trovato la rete su calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala. Dopo 6 minuti, al 40′ Rodriguez ha portato in pareggio la gara con uno di quei tiri al volo che riescono un paio di volte nella vita.

La sconfitta deve essere velocemente archiviata dai giallorossi che domenica affrontano il Lecce per la nona giornata di Serie A. Contro i pugliesi la Roma ha l’occasione di fare punti contro una neopromossa, che ad oggi ha totalizzato sette punti in otto partite. Un bottino che non può spaventare i giallorossi, che in attacco possono contare su tanti talenti. Sia Abraham che Belotti, infatti, hanno giocato contro il Betis, ma sono disponibili anche per la sfida con i salentini. Chi scalpita in panchina è anche Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko questa estate era in procinto di lasciare la squadra, ma il suo agente ha confessato il motivo della sua permanenza nella Capitale.

Calciomercato Roma, l’agente di Shomurodov allo scoperto: “Ecco come Mou l’ha convinto”

Come riporta metaratings.ru, l’agente di Eldor ha parlato del suo mancato trasferimento. L’uzbeko era nel mirino di diversi club, ma alla fine è rimasto nella Capitale convinto da Mourinho. Secondo il procuratore dell’ex Genoa, il tecnico portoghese avrebbe rassicurato il ventisettenne che nessuno lo stesse spingendo fuori dal club. Poi, lo Special One lo avrebbe convinto affermando che cinque partite alla Roma sono comunque meglio di 10 o 15 al Bologna. Infine, José avrebbe concluso sostenendo come il club abbia bisogno di lui.