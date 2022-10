Calciomercato Roma, bomba Abraham: lo vogliono già a gennaio

Il club ha intenzione di prendere il giocatore della Roma con l’arrivo dell’anno nuovo vista la mancanza di qualità nel reparto

La Roma è una delle migliori squadre in Italia e di sicuro una che in Europa non sfigura. Ad aver aumentato la fama del club è stata anche la vittoria della Conference League, arrivata nella finale di Tirana contro il Feyenoord. Nel corso di tutto il torneo, i giallorossi hanno dovuto affrontare diversi club, tra cui il Leicester. Gli inglesi non sono riusciti a battere Abraham e compagni, con il numero 9 che ha sfiorato il titolo di capocannoniere della competizione.

Proprio l’ex attaccante del Chelsea ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto dei media inglesi, che lo hanno visto partire per approdare nella Capitale. Il club londinese, infatti, si è liberato del classe 1997 che nella scorsa stagione ha segnato ben 27 reti in totale. Solo in Serie A ne ha segnate ben 17. Numeri molto importanti per il numero 9 giallorosso che con l’Aston Villa e con il Bristol City era arrivato a quota 26. I Blues, però, si sono accorti in poco tempo dell’errore e sono tornati sui loro passi, anche se vige una clausola di 80 milioni per la recompra. Oltre a loro, un altro club della Premier ha messo gli occhi su Tammy e potrebbe sferrare l’assalto a gennaio.

Calciomercato Roma, il Manchester pensa ad Abraham a gennaio

Tammy Abraham, attaccante della Roma ©LaPresseSecondo quanto riporta TEAMtalk, il Manchester United ha intenzione di prendere Tammy Abraham a gennaio. Ten Hag ha intenzione di migliorare il reparto offensivo, con Cristiano Ronaldo che non sta trovando la sua forma nella seconda parentesi all’Old Trafford. Nonostante Marcus Rashford e Anthony Martial stiano giocando bene, l’allenatore olandese ha deciso di mettere nel mirino anche l’ex Chelsea per cui potrebbero essere fatti dei tentativi già a gennaio.