Roma, Cristante strizza l’occhio al Milan: l’intervista a Sportweek

Il numero 4 giallorosso ha parlato a tutto tondo sulle colonne del settimanale sportivo. Il centrocampista ha fissato l’obiettivo stagionale della Roma: “L’obiettivo è tornare in Champions. Siamo una squadra forte. Abbiamo un allenatore che sa vincere e il nostro obiettivo deve essere quello.” Il sogno assoluto per la sua carriera? “Vincere la Champions League”. Il centrocampista ha parlato anche del cambio di ruolo, oggi ha un raggio d’azione molto più arretrato che in passato: “Quando sono arrivato forse era più facile, per una questione di ambientamento, giocare davanti e segnare di più. Se fai gol, va tutto meglio. Ma sto bene anche nel mio ruolo, attuale, non ho nostalgia.” Il centrocampista strizza l’occhio al Milan di Stefano Pioli: “Come favorita per lo scudetto vedo il Milan, ha continuità e ha già vinto. Ha le migliori chance. Sono stato al Milan per tutto il settore giovanile, sono cresciuto lì e un po’ di simpatia è rimasta”. Il numero 4 è uno dei punti fermi di José Mourinho nel centrocampo giallorosso e la sua priorità attuale resta il rinnovo con la società giallorossa.