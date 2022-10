Roma-Lecce, ufficiale: out un titolare

L’allenatore del Lecce ha deciso quali saranno i giocatori che affronteranno al Roma allo Stadio Olimpico. Assente un titolare

Domenica la Roma scende allo stadio Olimpico contro il Lecce per la nona giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla partita dopo la bella vittoria sull’Inter, che si è dovuto arrendere al talento di Dybala e al peso in area di Chris Smalling. La Joya, infatti, ha segnato la rete del pareggio che ha annullato quella di Dimarco nel primo tempo. Dopo un po’ è arrivata la rete di testa del difensore inglese che ha portato il risultato sul 2-1.

L’entusiasmo per il successo sui nerazzurri, però, non è durato molto visto che giovedì in Europa League la Roma non ha potuto esultare. Il Betis, infatti, è riuscito a vincere 2-1 grazie alle reti fortunose di Rodriguez e Henrique. Il primo ha segnato con un gran tiro dal limite dell’area che non ha lasciato spazio ai difensori, che non erano usciti a coprire il tentativo. Il secondo, invece, è riuscito a colpire di testa indisturbato dalla marcatura di Spinazzola e a superare Rui Patricio. Subito piedi a terra, quindi, per la Roma che cerca riscatto contro la neopromossa. Per l’occasione, Baroni ha deciso quali saranno i giocatori che affronteranno Dybala e compagni.

Roma-Lecce, i convocati di Baroni: out Bistrovic

Sono 26 i calciatori che l’allenatore dei salentini ha deciso di portare con sé. Tra questi c’è anche l’ex Barcellona Samuel Umtiti, che potrebbe anche scendere in campo e debuttare ufficialmente in maglia leccese. All’appello manca Bistrovic, out per un problema fisico accusato già nei giorni scorsi. Negli ultimi allenamenti, infatti, il centrocampista ha svolto un allenamento a parte rispetto al gruppo. Ecco i convocati: Bleve, Brancolini, Falcone, Baschirotto, Cetin, Dermaku, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti, Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling.