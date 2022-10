La Roma è in cerca di riscatto in Serie A dopo la sconfitta rimediata contro il Betis. In vista della sfida al Lecce Mourinho scioglie il dubbio Pellegrini

La squadra giallorossa vuole tornare a vincere allo stadio Olimpico dopo un doppio Ko consecutivo. La Roma ha messo in archivio la terza giornata del girone C di Europa League con una sconfitta cocente. Paulo Dybala e compagni si sono arresi agli spagnoli del Betis, la squadra andalusa ha strappato i tre punti decisivi per la vetta del gruppo europeo. Doppia sconfitta consecutiva dopo il Ko contro l’Atalanta, vietato sbagliare contro il Lecce di Marco Baroni. Ecco le ultime sulle condizioni del capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini.

La Roma è a caccia di riscatto e vuole tornare a vincere davanti al proprio pubblico. La squadra giallorossa, reduce dal ko casalingo contro il Betis, scenderà in campo domani sera contro il Lecce di Marco Baroni. La squadra salentina è reduce dal pareggio contro la Cremonese nello scontro salvezza dell’ottava giornata di Serie A. La Roma non può permettersi ulteriori passi falsi, la sconfitta patiata contro il Betis di Manuel Pellegrini ha complicato i piani di Mourinho in Europa League e serve ritrovare da subito vittoria e sorriso di fronte al pubblico di casa.

Probabili formazioni Roma-Lecce: Mou ha risolto il dubbio Pellegrini

Josè Mourinho ha perso per infortunio il terzino destro Celik, lungo stop per il laterale ex Lille. L’esterno ha lasciato il campo dopo pochi minuti nella sfida al Betis in Europa League, dove è stato assente Lorenzo Pellegrini. Il capitano e numero 7 della Roma è alle prese con un affaticamento muscolare che lo tormenta da diverso tempo. Anche durante la sosta nazionali non ha risposto alla chiamata di Roberto Mancini proprio per gestire al meglio il suo stato di forma. E Josè Mourinho, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, quasi sicuramente vuole evitare rischi contro il Lecce. Il numero 7 dovrebbe quindi saltare la sfida dell’Olimpico di domani sera e provare a recuperare a pieno in vista della gara in casa del Betis in Europa League.