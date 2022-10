Roma, Wijnaldum a Trigoria: scatta la fase due

Il centrocampista della Roma sta cercando di riprendersi al meglio dalla frattura alla tibia rimediata qualche settimana fa durante una seduta

Arrivato nel grande clamore del calciomercato estivo, Georginio Wijnaldum è approdato alla Roma seguito da una ventata di grande entusiasmo. Il centrocampista olandese, infatti, è arrivato subito dopo Paulo Dybala, per cui i tifosi giallorossi si sono riuniti in gran numero all’Eur il giorno della sua presentazione. Per l’ex Paris Saint-Germain non sono state organizzate iniziative simili, ma comunque tutti i tifosi della Roma hanno visto il suo arrivo come un segnale importante. Da una parte, infatti, l’arrivo di Georginio alza il livello della squadra, dall’altra significa che il club è in grado di attirare più campioni.

La curiosità di vedere all’opera un giocatore del suo calibro era tanta e nella prima partita contro la Salernitana l’olandese ha mostrato qualche sprazzo del suo talento. Prima della gara contro la Cremonese, però, è arrivata la doccia fredda. In allenamento, infatti, l’ex Liverpool ha accusato la frattura della tibia a causa di un intervento scomposto. Da quel giorno, l’olandese sta lavorando per cercare di recuperare il prima possibile. Proprio Wijnaldum ha dato una aggiornamento importante sulle sue condizioni. L’ex Liverpool, infatti, ha tolto il gesso che serviva per far saldare l’osso.

Roma, Wijnaldum a Trigoria: comincia la riabilitazione

Come ha riportato Filippo Biafora, poi, Wijnaldum è pronto a cominciare la seconda fase di riabilitazione dall’infortunio. L’olandese è tornato a Trigoria per iniziare il secondo capitolo di questa sfortunata avventura, che finalmente si avvia verso al conclusione. Ci vorrà ancora molto prima che l’ex PSG possa tornare in campo, ma i sentimenti dei tifosi nei suoi confronti non sono cambiati. Anzi, con il passare del tempo sono anche cresciuti con la curiosità di vedere il suo talento all’opera che si è fatta ancora più forte.