Probabili formazioni Roma-Lecce, allarme Dybala: il piano di Mourinho

Probabili formazioni Roma-Lecce, allarme sulle condizioni di Paulo Dybala: il piano di Mourinho secondo la Gazzetta dello Sport.

La Roma stasera torna in campo in Serie A nel posticipo serale in cui affronterà il Lecce allo Stadio Olimpico. Una partita da vincere per dare continuità al successo di San Siro contro l’Inter. E anche per ritrovare morale e serenità dopo lo scivolone di Europa League contro il Betis. Una sconfitta inaspettata e sfortunata. I giallorossi dovranno essere più lucidi in zona gol. Da questo punto di vista finora l’unica garanzia per José Mourinho è stato Paulo Dybala.

Il problema è che l’attaccante argentino a questo giro potrebbe rifiatare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, Dybala è affaticato e il suo impiego dal primo minuto contro il Lecce è in dubbio. Il piano di Mourinho è quello di preservarlo almeno inizialmente per poi farlo partire titolare giovedì prossimo contro il Betis. Se ci sarà bisogno contro il Lecce del suo aiuto, entrerà a partita in corso.

Probabili formazioni Roma-Lecce: Dybala in panchina?

Secondo la Gazzetta dello Sport, sulla sinistra potrebbe avere una possibilità da titolare Matias Vina. Per il Corriere dello Sport invece gli innesti dovrebbero essere Kumbulla in difesa e Camara a centrocampo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Vina; El Shaarawy (Dybala), Zaniolo; Belotti. Allenatore: José Mourinho. In panchina: Svilar, Boer, Viña, Smalling, Missori, Tripi, Pellegrini, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Abraham. Indisponibili: Wijnaldum, Karsdorp, Darboe, Celik.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni. In panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Askildsen, Tuia, Gallo, Helgason, Colombo, Listkowski, Banda, Oudin, Perrson, Rodriguez. Indisponibili: Bistrovic.

ARBITRO: Prontera di Bologna . Assistenti: Alassio e Mokthar. IV uomo: Minelli. Var: Banti. Avar: Abbattista