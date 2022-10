Roma, a gennaio arrivano i rinforzi: un tris per Mourinho

Roma, nel mese di gennaio arrivano i rinforzi: un tris per Mourinho che deve stringere i denti prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

La Roma continua il tour de force di partite prima della sosta per i Mondiali in Qatar che partiranno il 20 novembre. Ci sarà una lunga sosta, il campionato di Serie A ripartirà solo il 4 gennaio. Per come si è messa però la stagione giallorossa, lo stop potrebbe anche essere salutare. L’allenatore José Mourinho è infatti alle prese con una clamorosa serie di infortuni che lo stanno via via privando di calciatori importanti nello scacchiere dello “Special One”.

Il primo grave ko è stato quello di Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese era stato uno dei fiori all’occhiello del calciomercato estivo. Doveva rendere dinamico il centrocampo, dare qualità agli inserimenti e portare in dote anche una buona dose di gol. E invece ha fatto a tempo a giocare uno spezzone di partita contro la Salernitana, poi il grave infortunio.

Roma, nel 2023 rientreranno Wijnaldum, Karsdorp e Celik

Nel corso del campionato sono stati assenti per infortunio tra gli altri anche Marash Kumbulla, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy. L’emergenza è al momento rientrata, ma restano le pesanti assenze, oltre a Wijnaldum, di Rick Karsdorp e Zeki Celik.

In una stagione in cui la Roma era riuscita finalmente a trovare alternative di qualità in tutti i reparti, gli infortuni si sono messi di traverso. La possibilità di fare turn over è venuta in alcuni casi meno, con alcuni calciatori costretti agli straordinari. E ora il destino ha voluto che si facessero male due calciatori che giocano nello stesso ruolo, quello di esterno destro.

Mourinho li sostituirà con Nicola Zalewski. Il giovane polacco si sta confermando come jolly della squadra: nato come trequartista, l’anno scorso si è ben distinto come esterno sinistro. Ora lo Special One lo schiererà vista l’emergenza a destra.

A gennaio Mourinho riavrà tutti e tre gli infortunati: Zeki Celik, Rick Karsdorp (teoricamente recuperabili anche prima, ma sarà meglio evitare rischi) e Gini Wijnaldum saranno tre veri e propri rinforzi, con soprattutto il centrocampista olandese in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra e fare sognare i tifosi.