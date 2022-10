Calciomercato Roma, ribaltone completato e nuovo scenario imminente. Ecco l’annuncio ufficiale che può cambiare le carte in tavola.

La Roma ha messo in archivio la nona giornata di Serie A, tornando a vincere davanti allo stadio Olimpico. Vittoria di misura contro il Lecce macchiata dall’infortunio occorso a Paulo Dybala, c’è ansia intorno ai tempi di recupero dell’attaccante argentino. José Mourinho ha messo nel mirino la trasferta europea in casa del Betis, in programma giovedì pomeriggio per la quarta giornata del gruppo C di Europa League. Ed in Europa cambia anche uno scenario di calciomercato che coinvolge Tiago Pinto, con il ribaltone in panchina vengono mescolate anche le carte.

In casa Roma tutte le attenzioni sono rivolte intorno a Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato costretto al cambio immediato dopo aver segnato contro il Lecce e l’allarme sulle sue condizioni fa tremare i tifosi giallorossi. Si teme un lungo stop, possibile il ritorno nel 2023 ed anche il Mondiale in Qatar è a rischio. Dopo aver perso Gini Wijnaldum ad inizio stagione ora José Mourinho si vede privato di un altro colpaccio del calciomercato estivo a firma Tiago Pinto. E per quel che riguarda i possibili obiettivi del general manager della Roma c’è un importante cambio di scenario da riportare.

Calciomercato Roma, ribaltone in panchina e annuncio ufficiale

Riflettori accesi sul futuro di Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza nel 2023. La squadra francese ha appena cambiato allenatore, con il ritorno in Ligue 1 di Laurent Blanc. Il tecnico transalpino è il successore di Peter Bosz, esonerato dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Tolosa. Durante la conferenza stampa di presentazione, Blanc ha parlato anche di Houssem Aouar. Il centrocampista è al centro di tante voci di calciomercato, con la scadenza del contratto che si avvicina è stato accostato anche alla Roma di Mourinho. Le cose per lui potrebbero però presto cambiare, come lo stesso Blanc ha ammesso in conferenza su Aouar: “Accetto sempre buoni giocatori nella mia rosa e penso che sia un ottimo giocatore.” Una sola apparizione per il centrocampista in questa stagione, se Blanc decidesse di rilanciarlo potrebbe cambiare anche il suo futuro in ottica di calciomercato.