Calciomercato Roma, Antonio Conte fa sul serio ed il Tottenham è pronto ad affondare il colpo. In azione anche gli 007 del club londinese.

La Roma ha messo in archivio la nona giornata di Serie, con la vittoria di misura casalinga contro il Lecce. Ancora una volta decisivi Chris Smalling e Paulo Dybala, che ha lasciato il campo per infortunio e tiene i tifosi col fiato sospeso. L’ultimo turno di campionato, che si chiuderà stasera con la sfida Fiorentina-Lazio, ha visto anche concretizzarsi un importante scenario di calciomercato. Antonio Conte vuole battere la concorrenza ed il Tottenham si è già attivato concretamente. La squadra londinese ha spedito i propri 007 a visionare il calciatore per un futuro in Premier League.

La Roma ritrova la vittoria ma Josè Mourinho non può sorridere a pieno. La prestazione fornita contro il Lecce ha mostrato ancora poca freddezza in fase realizzativa per la squadra allenata dallo Special One, che perde anche l’attaccante più in forma per infortunio. Nella sfida di ieri contro il Lecce infatti si è fermato Paulo Dybala, nello stesso istante in cui il calcio di rigore entrava in rete sotto la Sud l’attaccante argentino non ha potuto esultare, ora si attende con ansia l’esito degli esami. L’ultima giornata di Serie A però porta aggiornamenti importanti anche in ottica calciomercato, col Tottenham di Conte e Paratici pronto all’affondo finale per il passaggio in Premier League.

Calciomercato Roma, Conte fa sul serio: 007 in azione al Mapei

Gli osservatori del Tottenham erano ieri al Mapei Stadium per visionare da vicino Davide Frattesi, secondo quanto rivelato su Twitter da Nicolò Schira. Il centrocampista neroverde, cresciuto nella Roma, nei mesi scorsi è stato accostato a più riprese ad un ritorno a Trigoria. Nel post partita della sconfitta contro l’Inter, in cui è andato nuovamente a segno, è anche tornato direttamente sul mancato passaggio alla corte di Josè Mourinho. Ora il Tottenham sembra intenzionato a fare sul serio e la mossa di inviare osservatori al Mapei per conto del club londinese potrebbe regalare un nuovo scenario sul futuro del centrocampista classe 1999.