Roma, ultim’ora Sky sull’infortunio occorso a Paulo Dybala. Nuovo allarme sui tempi di recupero della ‘Joya’ e rebus intorno agli esami strumentali

La vittoria della Roma di ieri sera contro il Lecce è stata macchiata dall’infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha alzato bandiera bianca nello stesso momento in cui ha trovato il gol su calcio di rigore. Un’esultanza strozzata in gola immediatamente per il numero 21 della Roma, protagonista fin qui di una partenza di stagione da favola. In 11 presenza l’attaccante ex Juventus è andato a rete in 7 occasioni, caricandosi sulle spalle tutto il peso dell’attacco di José Mourinho. Ecco le ultime in casa Sky Sport intorno alle condizioni della ‘Joya’, cambiano i tempi degli esami strumentali.

Fiato sospeso per Paulo Dybala, l’attaccante argentino ha abbandonato il campo ieri sera subito dopo aver segnato il rigore decisivo per la Roma. L’allarme è scatto immediatamente, con l’ex Juventus che non ha potuto neanche festeggiare il gol vittoria sotto la Curva Sud. Il resto della gara lo ha vissuto con commozione in panchina, poi a lanciare il definitivo allarme ci ha pensato Mourinho nel post-partita. Allarme che è rimbalzato anche oltreoceano, la nazionale Argentina tiene il fiato sospeso in vista dei Mondiali in Qatar. Ecco le ultime riportate da Sky Sport circa le condizioni della ‘Joya’.

Roma, ultim’ora Sky Sport: esami anticipati per Dybala

Se questa mattina era filtrato un cauto ottimismo, con la Gazzetta dello Sport che rimandava a domani gli esami strumentali, le ultime in casa Sky parlano di un nuovo verdetto circa il recupero di Paulo Dybala. L’emittente sportiva conferma che la lesione muscolare è già stata accertata nel post-gara, fissando i tempi di recupero ad almeno 30-40 giorni. In ogni caso la Roma perderebbe il talento argentino nelle prossime 9 gare, quelle che porteranno alla sosta del Mondiale in Qatar. Inoltre, sempre secondo Sky Sport, gli esami strumentali dovrebbero essere anticipati a questo pomeriggio, rendendo il quadro clinico più chiaro possibile.