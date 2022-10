Roma-Napoli, sorride a metà Luciano Spalletti in vista del big match dell’Olimpico. L’ex della sfida può esultare per un recupero top, ma c’è un nuovo guaio

La nona giornata di Serie A ha regalato al Napoli di Luciano Spalletti la vetta solitaria in classifica. La squadra partenopea sta vivendo un momento di forma strepitoso, sia in campionato che in Champions League. Il Napoli è ancora imbattuto ed ora guarda tutti dall’alto verso il basso in Serie A, complice il pareggio tra l’Atalanta e l’Udinese maturato ieri pomeriggio. La Roma ha superato di misura il Lecce, restando a meno quattro punti dalla vetta occupata dalla squadra campana. Ed il big match dell’Olimpico si avvicina, ecco le ultime dall’infermeria partenopea.

Il Napoli di Spalletti continua a stupire, ancora nessuna sconfitta stagionale per la squadra campana. I partenopei si godono la vetta in solitaria in Serie A, conquistata dopo le 4 reti inferte alla Cremonese. La Roma è reduce dalla vittoria di misura in casa contro il Lecce, che ha fatto scattare l’allarme Dybala per la squadra di José Mourinho. I giallorossi sono attualmente alla quinta posizione in classifica, in attesa del match tra Lazio e Fiorentina, a quattro lunghezze dal Napoli di Spalletti. E se lo Special One non potrà fare affidamento sulla ‘Joya’ in vista del match dell’Olimpico, Spalletti sorride a metà dall’infermeria azzurra.

Roma-Napoli, recupero ufficiale e nuovo guaio per Spalletti: esami fissati

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina in vista del match di Champions League contro l’Ajax. La buona notizia per il tecnico toscano è rappresentata dal pieno recupero di Victor Osimhen. La punta nigeriana ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, completamente smaltita la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Il numero 9 sarà disponibile per la sfida dell’Olimpico alla Roma di José Mourinho. Mentre in difesa arriva un nuovo guaio per il tecnico della squadra partenopea. Il centrale Rrahmani ha svolto solo terapie e c’è attesa per gli esami strumentali. Domani il club azzurro conoscerà l’entità dell’infortunio del difensore centrale ex Verona, ma la sfida dell’Olimpico si avvicina ( domenica 23 ottobre ) ed il suo impiego rimane in dubbio.