Ufficiale la prima panchina di Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Spal. Nello staff tecnico c’è il triplo intreccio con la Roma per l’ex numero 16.

È iniziata ufficialmente la prima avventura da allenatore di Daniele De Rossi. L’ex numero 16 e Capitano della Roma partirà nella sua carriera dalla panchina della SPAL. Da Ferrara è appena arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingaggio dell’ex centrocampista, che lascia dunque lo staff della Nazionale di Roberto Mancini. Mentre per quel che riguarda lo staff di DDR, spunta un triplo intreccio che porta addosso i colori della Roma, ecco tutti i dettagli.

Si attendeva solo l’ufficialità, ora l’avventura di Daniele De Rossi in panchina può iniziare dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri. Da poco infatti la SPAL ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida della squadra estense. L’ex centrocampista, Capitano e Bandiera della Roma inizia la propria carriera da allenatore dal club di Ferrara, attualmente quattordicesimo in Serie B ad un solo punto dalla zona play-out. Tramite il proprio sito ufficiale la Spal ha annunciato di aver trovato un accordo con Daniele De Rossi, che ha firmato un contratto fino al 2024.

Ufficiale la panchina di De Rossi: triplo intreccio con la Roma nello staff

Se i colori sociali del club ( biancoazzurro) hanno scatenato i tifosi della Roma sui social, il cromatismo ricorda evidentemente i rivali della Lazio, nello staff di DDR c’è tanta Roma sullo sfondo. Secondo quanto scrive La Repubblica il vice allenatore sarà Carlo Cornacchia, già collaboratore di Claudio Ranieri anche in quel di Trigoria. Il preparatore dei portieri sarà invece Antonio Chimenti, per lui 45 presenze in carriera con la maglia giallorossa. Infine, al fianco di De Rossi, anche l’amico fraterno Emanuele Mancini, con un passato insieme nella Primavera della Roma. La prima avventura in panchina per l’ex Capitano e numero 16 romanista inizia con un triplo intreccio giallorosso sullo sfondo.