De Rossi, prima foto alla Spal: il dettaglio che scatena i tifosi della Roma

Il club di Ferrara ha annunciato l’arrivo di De Rossi come nuovo allenatore. Social impazziti per l’ex centrocampista della Roma

In mattinata la Spal ha ufficializzato Daniele De Rossi come nuovo allenatore del club. Il club emiliano ha deciso di cambiare la guida della squadra dopo alcuni risultati insoddisfacenti. La scelta è ricaduta sull’ex numero 16 e capitano della Roma, che ha fatto parte anche dello staff della Nazionale. Proprio in azzurro Daniele ha potuto fare esperienza da allenatore e cominciare a farsi conoscere nell’ambiente per le sue idee. Queste hanno convinto la dirigenza del club di Ferrara, che ha puntato su di lui.

La scelta della Spal ha fatto impazzire i social, soprattutto quelli dei tifosi romanisti, con alcuni che hanno invaso i profili della squadra dell’Emilia-Romagna. Una vera e propria ondata giallorossa che ha scatenato anche la risposta di alcuni tifosi spallini, che non hanno gradito l’invasione dei romanisti sui loro canali diretti col club. La maggior parte dei commenti dei tifosi della Roma ha augurato una buona fortuna a quello che è stato uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni. Nato nella Capitale e di fede giallorossa, era impossibile che il popolo romanista non si legasse a lui con un legame più saldo che mai.

Roma, tifosi impazziti per De Rossi alla Spal

Una parte dei tifosi, invece, ha sottolineato come i colori sociali del club siano il bianco e il celeste, gli stessi della Lazio. Il particolare non è passato inosservato a tutti quei giallorossi che hanno scatenato qualche fastidio dei tifosi della Spal. Vedere il proprio idolo con una sciarpa bianca e celeste sulle spalle è stato “un colpo al cuore” per alcuni romanisti. Pronta la risposta degli spallini che hanno sottolineato come le due squadre siano diverse, nonostante i colori sociali simili.