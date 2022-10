Nuovo ribaltone ufficiale in panchina in Serie A. Comunicato l’esonero prima della gara contro la Roma, ecco l0annuncio e i dettagli

Salta una nuova panchina prima della sfida alla Roma, è appena arrivato il comunicato ufficiale. Nuovo ribaltone tecnico in Serie A, quando siamo alla nona giornata di campionato la conta degli esoneri segna già quattro panchine saltate. E la Roma sarà tra i banchi di prova della nuova guida tecnica, scenario che viene a ripresentarsi per la squadra allenata da Josè Mourinho. Ecco tutti i dettagli sulla nuova rivoluzione in panchina nel campionato italiano.

Salta ufficialmente la quarta panchina in Serie A. Ad aprire le danze degli esoneri è stato Sinisa Mihajlovic, sollevato dalla guida tecnica del Bologna dopo cinque giornate. A seguire è stata la volta dei saluti tra il Monza e Giovanni Stroppa, con Raffaele Palladino che ha messo insieme tre vittorie consecutive dopo l’incarico in casa brianzola. Dopo l’ottava giornata di campionato è stato invece esonerato Marco Giampaolo, che ha lasciato la guida della Sampdoria nelle mani di Dejan Stankovic. Proprio la squadra ligure sarà la prossima avversaria della Roma in campionato, lunedì pomeriggio allo stadio Marassi di Genova.

Serie A, ufficiale: nuovo esonero prima della Roma

La quarta panchina a saltare ufficialmente è quella dell’Hellas Verona, con Gabriele Cioffi sollevato dalla guida tecnica del club scaligero. In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale della società veronese, che ringrazia il mister ex Udinese e lo staff. In nove gare solo una vittoria per gli scaligeri, attualmente in terzultima posizione in campionato. Fatale la sconfitta nello scontro diretto con la Salernitana, il 2-1 dei campani è costato la panchina a Gabriele Cioffi. Il prossimo allenatore sarà Diego Lopez, che nel mirino metterà anche la sfida alla Roma allo stadio Bentegodi. Il 31 ottobre infatti la squadra di Josè Mourinho farà visita in trasferta agli scaligeri.