Si avvicina la sfida della Roma in casa del Betis, quarta giornata del gruppo C di Europa League. Manuel Pellegrini è in allarme dopo l’allenamento differenziato

Betis-Roma è alle porte, giovedì pomeriggio la squadra giallorossa sarà ospite di quella andalusa. Per i ragazzi di José Mourinho si tratta di una sorta di ultima spiaggia in vista della qualificazione nel girone di Europa League. La squadra spagnola guida in solitaria il Gruppo C della competizione europea, tre vittorie su tre per i biancoverdi di Manuel Pellegrini. La Roma invece è al terzo posto, con una sola vittoria nelle prime tre giornate e non sono ammessi ulteriori passi falsi. In vista della gara il tecnico cileno tiene il fiato sospeso dopo l’ultimo allenamento differenziato.

La questione infortuni tiene banco prima della sfida tra Betis e Roma. In casa giallorossa tutte le attenzioni sono rivolte alle condizioni cliniche di Paulo Dybala. La sfida in terra andalusa sarà la prima assenza della ‘Joya’ dopo l’infortunio rimediato domenica in casa contro il Lecce. In attesa di capire gli effettivi tempi di recupero dell’attaccante argentino, col rischio più che concreto di rivederlo nel 2023, anche per Manuel Pellegrini risuona un campanello d’allarme. Dalla Spagna giunge la notizia dell’allenamento differenziato del giustiziere dell’Olimpico.

Betis-Roma, Pellegrini in allarme: allenamento differenziato

In casa Betis non si è allenato col resto del gruppo Luiz Henrique, autore del gol partita nella sfida dell’Olimpico alla Roma. L’esterno offensivo brasiliano questa mattina ha svolto allenamento differenziato, partecipando solo alla riunione col tecnico cileno. E Manuel Pellegrini rischia di non poterlo schierare giovedì pomeriggio, secondo quanto riporta dalla Spagna il sito Estadiodeportivo.com, le condizioni dell’ex Fluminense rimangono da valutare in vista della quarta giornata di Europa League. Di sicuro il tecnico della squadra andalusa non potrà fare a meno di Fekir, oltre che dell’infortunato Camarasa.