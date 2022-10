Roma col fiato sospeso dopo l’infortunio di Paulo Dybala. La lesione muscolare è stata confermata ufficialmente, la risonanza potrebbe slittare ancora

L’ultima sfida interna della Roma, oltre ad aver riportato la vittoria davanti al pubblico di casa, ha privato José Mourinho di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato fermato da un guaio muscolare nel momento in cui ha battuto il calcio di rigore decisivo nella sfida al Lecce. Ieri i primi esami avevano confermato le brutte impressioni sulle condizioni della ‘Joya’. Il numero 21 giallorosso ha subito la lesione al quadricipite femorale, come evidenziato dalla prima ecografia, ora c’è attesa per valutare l’entità del danno muscolare e conseguentemente calcolare i tempi di recupero.

La sfortuna si abbatte sui colpi di calciomercato estivo in casa Roma. Ad inizio stagione la tegola Gini Wijnaldum, frattura della tibia destra per il centrocampista olandese. Nei giorni scorsi lo stop per il terzino turco, Zeki Celik, lesione al collaterale ad arrivederci nel 2023 anche per l’ex Lille. Ora Paulo Dybala, costretto ai box dalla lesione al quadricipite femorale, Josè Mourinho deve reinventarsi la Roma in vista delle prossime gare ravvicinate. Dopo l’ecografia di ieri le attenzioni erano tutte rivolte sui nuovi esami odierni per la ‘Joya’, ma da quanto filtra da Villa Stuart i piani per l’argentino sembrano cambiati.

Roma, fiato sospeso per Dybala: slittano gli esami

Niente risonanza magnetica in queste ore per Paulo Dybala. Secondo quanto filtra dal centro medico di Villa Stuart la Roma avrebbe deciso di attendere altre 24 ore. L’esame accurato è atteso dalla piazza giallorossa ma non solo, l’infortunio occorso all’attaccante ex Juve tiene in allarme anche la nazionale dell’Argentina. In caso di lesione di secondo grado lo stop sarebbe più lungo, con conseguente addio al Mondiale in Qatar. Lo scenario più auspicabile, per i tifosi della Roma e della Seleccion, è che si tratti di una lesione di primo grado. I tempi si accorcerebbero permettendo alla ‘Joya’ di puntare il Qatar, ed ai tifosi giallorossi di sperare in un suo recupero lampo per le ultime giornate prima della sosta Mondiale.