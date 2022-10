Cassano, altra critica alla Roma: pronostico secco sulla stagione

L’ex giocare della Roma è tornato a parlare del club che in questo momento si trova nelle prime posizioni di Serie A

La Roma è attualmente sesta in Serie A dopo la vittoria sul Lecce per 2-1. Un successo di misura contro i pugliesi, che nonostante l’uomo in meno sono riusciti a mettere in difficoltà Pellegrini e compagni. Ci ha pensato il solito Dybala a conquistare una vittoria molto importante, che arriva dopo la sconfitta con il Betis in Europa League. La Joya ha siglato al rete della vittoria dal dischetto dopo che Askildsen ha atterrato in area Tammy Abraham.

Vittoria sofferta e di misura per la Roma che ora si gode i tre punti conquistati contro i pugliesi e il sesto posto in classifica. La prestazione, però, non ha reso felici tutti i tifosi giallorossi, con alcuni che vorrebbero vedere un po’ più di carattere nella squadra. Di questa stessa idea è anche Antonio Cassano che è tornato a parlare del club per cui ha giocato in passato. L’ex fantasista di Bari Vecchia nell’ultimo periodo è diventato un opinionista calcistico insieme a Daniele Adani e Bobo Vieri, anche se i suoi pronostici non sembrano mai avvicinarsi alla realtà.

Cassano attacca ancora alla Roma: l’ultimo pronostico sulla stagione

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Antonio Cassano ha parlato della situazione della Roma. Secondo l’ex fantasista la squadra fa fatica, e questa si può vedere nell’ultima partita contro il Lecce, in cui con un uomo in più ha preso il gol del pareggio. La situazione continuerà fino alla fine della stagione, sempre secondo Cassano, perché il club non ha un’idea di calcio, ma ha dei problemi. Infine, l’ex giallorosso si è domandato a chi si aggrapperà la Roma dopo l’infortunio di Dybala.