Betis-Roma, Mourinho in conferenza: la scelta su Belotti ed El Shaarawy

L’allenatore della Roma ha incontrato i giornalisti alla vigilia della sfida con il Betis, la prima di ritorno del girone di Europa League

La Roma domani scende in campo contro il Betis per la prima partita di ritorno dell’Europa League. All’andata non è andata al meglio con gli spagnoli, che sono riusciti a vincere 2-1 grazie alle reti di Rodriguez e di Henrique. Il primo gol è stato un gran destro dal limite dell’area che si è infilato dietro al palo. Il secondo, invece, un colpo di testa molto fortunoso del centrocampista subentrato al posto di Fekir, che ha saltato bene sopra Spinazzola.

Paulo Dybala aveva aperto le marcature al 34′ su calcio di rigore, ma poi con i compagni non sono riusciti a evitare la sconfitta. Ora al Benito Villamarìn l’ex Juventus non ci sarà a causa dell’infortunio rimediato contro il Lecce. Nel match vinto contro i pugliesi, infatti, Abraham e compagni sono riusciti a vincere 2-1 proprio grazie alla Joya, che ha siglato la rete della vittoria sempre dagli undici metri. Ora, però, la sua assenza è praticamente sicura da qui fino allo stop per il Mondiale in Qatar. Tornerà solo nel 2023 e intanto, José Mourinho ha già pensato a come sostituirlo.

Betis-Roma, Mourinho in conferenza stampa

Sarebbe dovuta cominciare alle 19.00, ma poi ci sono volute alcune decine di minuti prima che la conferenza stampa iniziasse. Da poco Mourinho ha cominciato l’incontro in vista di Betis-Roma. Insieme al tecnico c’è Roger Ibanez, che lo affianca in questo appuntamento con i cronisti presenti per discutere del match di Europa League. Uno dei cronisti ha chiesto al tecnico chi sarebbe sceso in campo tra Belotti ed El Shaarawy. Il tecnico ha risposto pungendo il giornalista affermando che possono giocare entrambi, o uno o l’altro o nessuno dei due.