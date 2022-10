Calciomercato Roma, spunta il like: corsa a due in Serie A

L’obiettivo di calciomercato della Roma, da tempo nel mirino di Pinto, si è fatto scappare un like galeotto sui social subito notato.

La Roma ha effettuato il calciomercato più spettacolare della Serie A questa estate. Tiago Pinto, infatti, ha strappato diversi applausi grazie ai suoi acquisti a parametro zero che gli hanno permesso di portare nella Capitale grandi talenti. Il primo ad arrivare a zero è stato Nemanja Matic, seguito da Mile Svilar. Stesso destino anche per Paulo Dybala, che ha avuto un grande impatto nella stagione romanista fino ad adesso. La Joya, infatti, ha già segnato sette gol in otto partite giocate, più due assist forniti.

Oltre all’argentino, poi, come svincolato è stato preso anche Andrea Belotti, che sta contendendo a Tammy Abrahm il posto da prima punta. Finalmente la Roma può vantare due grandi attaccanti, ma ciò che preoccupa i tifosi adesso è il centrocampo. Con il lungo infortunio di Georginio Wijnaldum, che ha subito la frattura della tibia in una seduta di allenamento prima del match con la Cremonese, Mourinho ha dovuto rinunciare a uno dei protagonisti annunciati. Al suo posto, lo Special One ha scelto di giocare con la coppia Matic-Cristante al centro del campo, che non sta dando molte sicurezze. Per questo Pinto, dopo l’arrivo di Camara, ha continuato a mettere nel mirino diversi talenti.

Calciomercato Roma, Sabiri e il like al tifoso della Fiorentina

Uno di quelli che fanno parte degli obiettivi di calciomercato della Roma è Abdelhamid Sabiri, che secondo il Secolo XIX è da tempo nella lista degli acquisti di Pinto. Nelle ultime ore, però, il centrocampista della Sampdoria ha messo un like galeotto sui social che non è passato inosservato a molti tifosi e appassionati. Il commento in questione lo invitava ad approdare alla Fiorentina e il dito del marocchino con cittadinanza tedesca ha lasciato un cuoricino. Un indizio social importante, che fa scattare l’allarme per la Roma, che segue da tempo uno dei giocatori più in vista della Samp, nonostante le brutte prestazioni.