Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e incasso rimandato

La Roma rischia di non prendere la percentuale sulla trattativa di calciomercato che sembra destinata a naufragare dopo le dichiarazioni

La Roma si sta preparando per affrontare il Real Betis in Europa League. Nella seconda coppa della Uefa i giallorossi sono dietro ai biancoverdi dopo la partita di andata, in cui gli spagnoli sono riusciti a vincere in extremis. Con un gol fortunoso trovato negli ultimi minuti di partita da Luiz Henrique, il club allenato da Manuel Pellegrini è riuscito a portare a casa i tre punti. Ora Abraham e compagni hanno l’occasione di vendicarsi e di fare punti importanti per qualificarsi al prossimo turno del torneo, ma senza Paulo Dybala.

L’argentino, infatti, ha accusato un infortunio muscolare nell’ultima partita contro il Lecce, dopo aver segnato su calcio di rigore. Per questo motivo, per rivedere l’ex Palermo in campo i tifosi giallorossi dovranno attendere il 2023. E mentre in tanti stanno pensando al numero 21, Tiago Pinto sta pensando alle trattative con delle dichiarazioni che non hanno fatto piacere al gm. Il general manager, infatti, rischia di non poter incassare la percentuale che farebbe comodo alla Roma in ottica calciomercato. Le recenti dichiarazioni, infatti, hanno raffreddato le possibilità di mettere da parte il gruzzoletto per le trattative del futuro.

Calciomercato Roma, Rolfes allontana il Newcastle da Schick

Come riporta 90min.com, il Newcastle ha da tempo messo gli occhi su Patrik Schick, ma l’interesse degli inglesi non spaventa il Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo del club tedesco, Simon Rolfes, ha affermato che sono coscienti dell’interesse per l’ex Roma, ma vogliono tenerlo ancora in squadra. Il piano prevede una crescita che include anche l’attaccante ceco, che può rimanere per uno o due anni. Parole che allontanano di fatto la percentuale nelle casse dei giallorossi in caso di futura cessione.