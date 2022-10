Stadio della Roma, strada spianata per la famiglia Friedkin. Arriva una nuova conferma ufficiale, stavolta in diretta radio.

Nuovi passi avanti nel percorso di costruzione del nuovo stadio della Roma. La famiglia Friedkin ha intenzione di sfatare una volta per tutte il tabù sull’impianto sportivo di proprietà giallorossa. L’iter per il via libera ufficiale ai lavori è già partito, con la consegna dello studio di fattibilità all’amministrazione capitolina. Ora giunge una nuova conferma ufficiale, zero ostacoli e nessun rischio per la proprietà statunitense della Roma. Ecco la nuova conferma in diretta, dopo che è intervenuto il Presidente del IV Municipio ai microfoni di TeleRadioStereo.

Il progetto per la nascita dello stadio di proprietà della Roma va avanti spedito. La scorsa settimana c’è stato in Campidoglio l’incontro tra Berardi, Ceo della Roma, ed il sindaco Gualtieri. La società giallorossa ha ufficialmente presentato lo studio di fattibilità del nuovo impianto sportivo, che dovrebbe sorgere nell’area di Pietralata. La famiglia statunitense ha intenzione di fare sul serio, fino ad arrivare alla posa della prima pietra. E dal IV Municipio della Capitale, arriva la conferma diretta a voce del Presidente, Massimiliano Umberti.

Stadio della Roma, “zero ostacoli” per i Friedkin: conferma ufficiale

Il presidente del Municipio capitolino interessato all’opera di costruzione dello stadio giallorosso sgombra il campo dai dubbi in diretta radio. Umberti è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, parla di “Grande risorsa per la squadra e la città” aggiungendo: “Chi diceva no per lo stadio della Roma non governa più questa città.” Il presidente di municipio spiana la strada al via libera ai primi lavori: “Attualmente non ci sono criticità, il progetto viaggia con regolarità verso la posa della prima pietra.” Un nuovo passo in avanti per la famiglia Friedkin dunque, intenta ad arrivare fin dove tante proprietà giallorosse avevano vanamente tentato. Sui tempi di apertura del cantiere Umberti ipotizza il 2024, inoltre aggiunge sui cittadini della zona: “Il 90% degli abitanti del IV Municipio vuole fortemente questo stadio.” Infine un giudizio sulla famiglia statunitense che guida l’ As Roma: “Persone molto serie, con la collaborazione delle autorità c’è una volontà ed una sinergia molto forte per costruire lo stadio.“