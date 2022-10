Formazioni ufficiali Betis-Roma, scelta “pesante” di Mourinho

L’allenatore della Roma ha comunicato quali saranno gli undici titolari a scendere in campo contro il Betis per il ritorno di Europa League

Tra pochi giri di orologio la Roma scende in campo contro il Betis per la quarta giornata di Europa League. La fase a gironi è arrivata al giro di boa con le squadre che si apprestano a cominciare le gare di ritorno. Visto che le sfide sono programmate a specchio, i giallorossi dovranno affrontare nuovamente gli spagnoli, dopo averli sfidato all’Olimpico sette giorni fa. In quell’occasione i biancoverdi sono riusciti a conquistare la vetta della classifica grazie alla rete di Luiz Henrique, che è valsa i tre punti.

Il centrocampista del Betis era riuscito a segnare nel finale di partita con un tiro di testa molto fortunato. Spinazzola non è riuscito a contenere lo stacco del brasiliano, che ha chiuso la partita. La partita di ritorno sarà diversa per svariati motivi. In primis ogni gara è a sé e ha sempre una storia diversa da raccontare. Poi, alla Roma mancherà Paulo Dybala, che ha accusato un fastidio muscolare nella partita con il Lecce. Grazie alla sua freddezza dal dischetto è arrivata la rete del 2-1, anche se proprio dopo quell’occasione ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.

Betis-Roma formazioni ufficiali, le scelte di Mourinho

José Mourinho, quindi dovrà rinunciare alla Joya in Betis-Roma. Per la partita, lo Special One ha comunicato pochi istanti fa quali saranno gli undici titolari che ha scelto, anche considerando il gran numero di partire ravvicinate che aspetta la squadra. In porta il solito Rui Patricio, con terzetto difensivo formato da Mancini, Smalling e Ibanez. a centrocampo ci sono Zalewski e Spinazzola sulle fasce, mentre al centro del campo c’è la coppia Matic-Cristante. Tridente d’attacco formato da Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham e Andrea Belotti.

Ecco le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Missori, Volpato, Tripi, Cassano, El shaarawy. All. José Mourinho

Betis (4-2-3-1): Bravo; Rubial, Pezzella, Felipe, Miranda; Akoukou, Guardado; Rodri, Canales, Joaquin, José. A disp.: Rui Silva, Martin, Edgar Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Sabaly. All. Manuel Pellegrini