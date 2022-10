Sampdoria-Roma, il recupero si avvicina: Stankovic lo aspetta

Il nuovo allenatore della Sampdoria sta aspettando ancora uno dei suoi giocatori in uno degli ultimi allenamenti in vista della Roma

La Roma è scesa in campo contro il Betis per la quarta giornata dell’Europa League. I gironi sono al giro di boa, con le squadre che si preparano ad affrontarsi per la seconda volta. La Roma è approdata in Spagna per sfidare ancora il Real Betis Balompié, che ha vinto nella gara di andata. Allo Stadio Olimpico, infatti, i biancoverdi sono riusciti a vincere grazie a due gol molto fortunati. Il primo è arrivato dopo un gran tiro dalla distanza di Rodriguez, che ha calciato indisturbato al limite dell’area.

Il secondo, invece, arriva dalla testa di Luiz Henrique. L’attaccante del Betis ha trovato la rete incornando un cross in arrivo da sinistra, saltando molto più in alto di Spinazzola. Per la sfida Mourinho ha annunciato quali saranno gli undici che scenderanno in campo per cercare di vincere e conquistare punti importanti per la qualificazione. Gli spagnoli sono attualmente primi in classifica e i giallorossi terzi. Fare punti, quindi è fondamentale.

Sampdoria-Roma, programma di recupero per Winks

Dopo Betis-Roma ci sarà Sampdoria-Roma, con i blucerchiati che ospitano al Marassi i giallorossi. In vista della gara i genovesi si sono allenati al centro sportivo Mugnaini con alcuni giocatori che si sono allenati a parte. Al tecnico-tattico, non hanno preso parte Jeison Murillo Manuel De Luca e Harry Winks. Il primo ha svolto fisioterapia e altre terapie per tornare dall’infortunio, mentre gli ultimi due stanno continuando con il programma di recupero. L’inglese è un vero e proprio oggetto misterioso, visto che fino ad ora non ha giocato un solo minuto. Sempre ai box l’es Tottenham che in estate era finito anche nel mirino di Mourinho.