Calciomercato Roma, Guardiola copia Pinto: assalto dopo la prova

L’allenatore del Manchester City ha deciso di seguire le orme dell’uomo di calciomercato della Roma e mettere nel mirino un talentino

La Roma in questa stagione ha fatto scuola nel calciomercato grazie ai diversi colpi portati a segno da Tiago Pinto. Il general manager giallorosso, infatti, è riuscito a portare nella Capitale diversi talenti come Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matic e Georginio Wijnaldum. I primi tre sono arrivati a parametro zero, insieme a Mile Svilar, ma l’argentino rappresenta il vero e proprio gioiello della campagna acquisti dei Friedkin. Assicurarsi il suo talento senza dover passare per il cartellino è stato un vero e proprio colpo da maestro per Pinto, che non si è fermato.

Dopo la Joya, infatti, sono approdati all’ombra del Colosseo anche l’ex attaccante del Torino e il centrocampista del Paris Saint-Germain. Quest’ultimo, però, è arrivato in prestito con il club francese che ha dato una mano alla Roma per pagare lo stipendio dell’ex Liverpool. In passato Pinto ha seguito diversi talenti per migliorare non solo la prima squadra giallorossa. Un occhio di riguardo c’è stato anche per le giovanili, con l’ex Benfica che ha cercato di rinforzarle con alcuni colpi. Nell’estate 2021, infatti, aveva organizzato un provino per un talentino, che ha orbitato intorno al club.

Calciomercato Roma, Guardiola vuole Curtis: ha fatto un provino con la Roma

Si tratta di Sam Curtis, difensore irlandese che gioca in prima squadra con il St. Patrick’s Athletic. Il centrale, che può fare anche il terzino destro, come riporta footballinsider247.com, è finito nel mirino di Pep Guardiola. Dopo aver svolto delle prove con Bayer Leverskusen, Feyenoord e Roma – è stato a Trigoria nel giugno 2021 – si è ritagliato il suo spazio nella lega irlandese. A soli 16 anni è un vero e proprio talentino che ha attirato l’attenzione di Guardiola. Prima di poter approdare al Manchester City, però, deve aspettare il 18 dicembre 2021, quando avrà compiuto 18 anni, a causa delle regole della Brexit.