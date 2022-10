Calciomercato, vertice decisivo e Roma in allerta

Calciomercato Roma, ribaltone completo e nuovo vertice decisivo in vista. Tiago Pinto torna a sperare, il ritorno di fiamma è possibile.

La Roma è reduce dal pareggio maturato sul campo del Betis. La quarta giornata di Europa League ha mostrato una Roma combattiva e sfortunata, confermando il trend dell’ultime uscite dei giallorossi. Sarà fondamentale la prossima gara in campionato, la trasferta di lunedì in casa della Sampdoria per cercare continuità dopo la vittoria interna contro il Lecce. Ed in Serie A, col ribaltone completo in panchina, può aprirsi un nuovo importante spiraglio per Tiago Pinto.

Nonostante diverse settimane ci separino dall’apertura del calciomercato invernale è già tempo di anticipare futuri scenari in casa giallorossa. La squadra di Josè Mourinho è reduce da una nuova prova positiva, culminata nel pareggio in rimonta trovato in casa del Betis, ed attesa da una gara importante. Lunedì pomeriggio i giallorossi scenderanno al Marassi di Genova per affrontare la Sampdoria, una delle tante squadre ad aver cambiato panchina in questa prima parte di stagione in Serie A.

Calciomercato Roma, vertice decisivo: Roma in allerta

L’ultimo ribaltone tecnico è arrivato in casa Hellas Verona, futura avversari della Roma. Ma precedentemente, oltre alla panchina Doriana, era saltata quella del Bologna. Thiago Motta è subentrato a Sinisa Mihajlovic e, stando a quello che riporta Sport Mediaset, è previsto a stretto giro di posta un summit di calciomercato tra il nuovo allenatore ed il ds Giovanni Sartori. La squadra emiliana la scorsa estate era stata segnalata sulle tracce di Eldor Shomurodov, ancora ai margini del progetto giallorosso. Per Tiago Pinto potrebbe aprirsi una nuova opportunità in uscita in vista di gennaio. Non è un segreto che tra le criticità emerse in queste prime giornate nella squadra felsinea ci sia quella dei pochi goal segnati. Se il vertice dovesse riproporre un ritorno di fiamma sulla pista dell’uzbeko Tiago Pinto sarebbe pronto ad incassare, cedendo il numero 14.