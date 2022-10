Calciomercato Roma, la Juve come l’Inter: assalto con lo scambio

Calciomercato Roma, la Juventus ci vorrebbe provare come l’Inter di Marotta: assalto con lo scambio al talento giallorosso

Potrebbe esserci un vero e proprio assalto al talento giallorosso. Uno che la Roma, soprattutto dopo la prestazione di ieri sera, si deve tenere stretto. Ma il mercato ha delle dinamiche che alcune volte non si conoscono, e tutto potrebbe realmente succedere. Certo, la risposta di Pinto è già arrivata e la possibile offerta sarebbe già stata rispedita al mittente. Insomma, i tifosi giallorossi possono davvero dormire dei sonni tranquilli, almeno per ora. Ma andiamo a vedere quello che avrebbe in mente la Juventus di Cherubini.

Ieri vi abbiamo parlato, così come riportato da calciomercatonews.com, di come Marotta vorrebbe cercare un assalto a Zalewski per la prossima stagione, o magari anche a gennaio, mettendo sul piatto quello che è il cartellino di Gosens. Grazie dell’interessamento, ma non le cediamo, in poche parole, sarebbe stata la risposta del gm giallorosso. Che, allo stesso modo, avrebbe detto alla Juventus. Anche in questo caso i bianconeri avrebbero cercato lo scambio.

Calciomercato Roma, assalto Juventus

I bianconeri avrebbero proposto – o almeno lo vorrebbero fare – il cartellino dell’americano McKennie, uno che in bianconero soprattutto in questa prima parte di stagione ha decisamente deluso. Sempre calciomercatonews.com a parlare di questa possibile operazione di mercato. Un’operazione che, comunque, non dovrebbe mai vedere la luce. Zalewski è diventato un elemento imprescindibile per la Roma di Mourinho. Uno da mandare sempre in campo senza problemi.

Inoltre per quanto riguarda il nazionale polacco è di oggi la notizia che è tra i 20 finalisti del Golden Boy, il premio organizzato ogni anno da TuttoSport. Un ulteriore elemento per blindarlo in maniera definitiva.