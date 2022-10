Dybala al Mondiale, arriva la sentenza di Messi

Infortunio Dybala e rientro per il Mondiale, Messi non ha dubbi. Ecco l’annuncio del campionissimo argentino sulle condizioni del 21 di Mourinho.

Quest’ultimo ha certamente rappresentato uno dei colpi di mercato più importanti del recente passato giallorosso, non solo alla luce dell’importanza del giocatore ma anche di quelle che sono state le capacità di Tiago Pinto nel saper cogliere un’occasione troppo succulenta per non essere sfruttata. Fondamentale, quest’ultima, per assecondare l’anelito di mister José e della piazza tutta a continuare sulla falsariga dell’entusiasmo europeo e approfondire i margini di una crescita catalizzata già l’anno precedente.

L’impatto di Dybala sul mondo Roma è stato certamente dei più felici. Questo sin da subito, come restituitoci da un entusiasmo percepito sin dal primo momento e riflessosi in quella copiosità della folla accorsa in zona Eur a fine luglio per celebrare l’approdo di uno dei calciatori più talentuosi passati per la Capitale in questi ultimi anni. La gioia e l’attesa sono state sin da subito ripagate, con prestazioni importanti e che hanno visto Paulo sfiorare la rete già in quel di Salerno, propiziando il gol di Abraham contro la Juve qualche settimana dopo e sbloccandosi definitivamente poi contro il Monza.

Rientro Dybala e Di Maria per il Mondiale in Qatar: Messi ha le idee chiare

Il prosieguo della storia è poi noto a tutti, con uno stop che lo aveva già affaticato prima dell’incontro con l’Atalanta e che lo ha visto dare forfait nel primo big match dell’anno, seguito due settimane dopo dalla rete nella trasferta di San Siro, conclusa con una vittoria generata anche da un suo grande goal, valevole per il momentaneo pareggio. Il momento più difficile è quello però attualmente affrontato dall’argentino, uscito la scorsa domenica contro il Lecce per una lesione al retto femorale che attualmente mette in dubbio anche la sua presenza per il Mondiale in Qatar.

Dopo l’annuncio dello stesso giocatore sui social sottintendente un anelito ormai chiaro da tempo, non sfugga anche quanto dichiarato da Lionel Messi, intervistato da DIRECTV SPORTS. L’iconico ex Barcellona ha parlato ai microfoni argentini commentando anche la situazione di Dybala e Di Maria. Questa la sua posizione. “Si, c’è preoccupazione per Dybala e Di Maria. Sarà un Mondiale differente dal momento che si giocherà in un periodo diverso rispetto al solito. Qualsiasi imprevisto può buttarti fuori ma giocare pensando agli infortuni diviene controproducente. La cosa migliore è lavorare normalmente e giocare come si è sempre fatto. Io credo che ci sarà tempo per recuperare entrambi”.