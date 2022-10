Sampdoria-Roma, niente allarme rosso: Mourinho vuole valutarlo

L’allenatore della Roma può tirare un sospiro di sollievo per il giocatore che era stato fermato per sicurezza in vista della Sampdoria

Lunedì la Roma scende in campo al Marassi contro la Sampdoria. Il club blucerchiato è il prossimo avversario dei giallorossi che ieri hanno giocato in Europa League contro il Real Betis. La partita è finita 1-1 grazie alla rete di Andrea Belotti che ha recuperato lo svantaggio di Canales. Il numero 10 dei biancoverdi ha trovato al rete con un gran sinistro dalla distanza che, però, ha trovato la deviazione complice di Ibanez. La Roma ha trovato poi l’equilibrio nel punteggio grazie all’ex attaccante del Torino, che ha insaccato il suggerimento di Mady Camara.

Archiviata la gara europea, i giallorossi si sono preparati a Trigoria per affrontare al meglio gli uomini di Stankovic. Il neo allenatore della Sampdoria ha preso il posto di Marco Giampaolo che non era riuscito a imporre le sue idee e filosofie calcistiche alla squadra. Con l’ex Milan alla guida, infatti, la squadra di Genova è all’ultimo posto con soli tre punti conquistati in 9 partite. Il bottino è lo stesso della Cremonese, ma i grigiorossi possono contare sulla differenza reti avendo segnato due gol in più. In vista della gara, Mourinho ha controllato l’infermeria, con Marash Kumbulla che sembrava doversi fermare per una lesione muscolare.

Sampdoria-Roma, niente lesione per Kumbulla: solo affaticamento

Secondo quanto riporta Checco Oddo Casano, Marash è stato fermato solo per un affaticamento muscolare. Il difensore albanese, infatti, non ha accusato nessuna lesione muscolare. Nei prossimi giorni l’ex difensore centrale dell’Hellas Verona sarà valutato dallo staff medico della Roma che deciderà se utilizzarlo nella partita con i blucerchiati. Sospiro di sollievo, quindi, per Mourinho che può stare tranquillo con il reparto difensivo che non è in allarme rosso.