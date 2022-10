Calciomercato Roma, la strategia di Pinto: slalom tra i paletti

Il general manager della Roma deve stare attento a tutti gli ostacoli imposti per quanto riguarda il prossimo calciomercato

Mentre Mourinho e i tifosi pensano al campionato e alle competizioni, con la Roma che deve affrontare la Sampdoria lunedì, Tiago Pinto pensa al calciomercato. Il general manager dell’area sportiva, infatti, ha il compito di rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, come già ha fatto in estate. Nei mesi più caldi sono arrivati diversi grandi talenti come Paulo Dybala, Andra Belotti e Georginio Wijnaldum. Il primo è stato di sicuro il giocatore con l’impatto più alto sia sulle prestazioni che sui tifosi. Il secondo, invece, sta trovando ancora la quadra del cerchio in questa nuova realtà.

L’ex centrocampista di Paris Saint-Germain e Liverpool è ancora un oggetto misterioso per tutti i tifosi. Purtroppo, l’olandese ha subito la frattura della tibia a causa di un intervento scomposto in allenamento alla vigilia della sfida con la Cremonese. Per il suo ritorno in campo bisognerà attendere il 2023 e per questo Pinto è corso ai ripari prendendo in prestito Camara. Il bilancio dello scorso mercato è stato più che positivo grazie alle tante cessioni e ai diversi colpi a parametro zero o in prestito. La storia dovrà ripetersi ancora per le prossime finestre a causa delle restrizioni della Uefa.

Calciomercato Roma, Pinto si prepara: la strategia delle prossime trattative

Il Fair Play Finanziario, infatti, ha imposto determinate regole alla Roma, oltre a una multa. Il prossimo calciomercato dovrà essere fatto all’insegna della sostenibilità, con il monte ingaggi che non potrà ingrossarsi troppo e le trattative che dovranno concludersi con il segno positivo. Per questo, come riporta Il Romanista, Pinto sta preparando la strategia adatta. Questa vedrà protagonisti di nuovo gli svincolati, con il monte ingaggi che può abbassarsi grazie agli addi di Kluivert, Villar, Carles Perez, Reynolds, Coric e Bianda, a cui potrebbe unirsi Stephan El Shaarawy, in scadenza il 30 giugno. Con tutti questi addii, il monte ingaggi diminuirebbe di 20 milioni, cosa che permetterebbe a Tiago di far entrare anche due giocatori dall’ingaggio top.

Per gli ammortamenti, invece, il discorso è diverso. I giocatori sopra citati pesano circa 8 milioni e mezzo, con El Shaarawy arrivato a costo zero. Risparmiandoli, la Roma potrebbe investire acquistando ben tre giocatori da 15 milioni con un contratto di cinque anni. Qjuesto significa, però, fare cessioni per quella cifra e difficilmente gli esuberi potranno portarli.