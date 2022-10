Calciomercato Roma, giudizio unanime: ‘scelto‘ l’erede di Rui Patricio

Calciomercato Roma, il plebiscito social non ammette repliche: hanno già deciso quale potrebbe essere il prossimo colpo.

Dopo alti e bassi piuttosto preoccupanti, la Roma di José Mourinho è tornata a rialzare il muro. Anche contro il Betis Siviglia, al netto dell’emergenza che continua a falcidiare la compagine giallorossa, Abraham e compagni non hanno mai perso la bussola, con Rui Patricio che non è stato costretto ad interventi particolarmente impegnati. L’estremo difensivo lusitano è stato beffato soltanto da una conclusione sulla carta velleitario, beffardamente deviato in rete.

Pur non essendo una delle tematiche d’attualità nel dossier degli uomini mercato della Roma, è chiaro che la candidatura del possibile erede di Rui Patricio – legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 – potrebbe calamitare le future attenzioni dei capitolini. Come raccontato da Asromalive.it, uno dei nomi monitorati con un certo interesse dai giallorossi è quello di Guglielmo Vicario, autore fin qui di un inizio di stagione che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo.

Calciomercato Roma, plebiscito social: vogliono Vicario in giallorosso

Anche contro il Monza, l’estremo difensore dell’Empoli si è reso protagonista di almeno tre interventi prodigiosi salva-risultato. Nel post partita, Vicario ha dichiarato di non pensare di essere il portiere più forte del campionato, aggiungendo di dover “ancora lavorare tanto“. Le prestazioni dell’ex Cagliari, però, non sono passate inosservate. Antenne dritte non solo da parte di diversi top club. Sui social, infatti, non pochi tifosi hanno esternato il proprio stupore nel costatare la grande crescita di Vicario, auspicando una possibile irruzione della Roma per portarlo nella Capitale.

Dopo aver visto Empoli-Monza sono sempre più convinto che #Vicario sia uno dei migliori #portieri italiani in circolazione. Viste le recenti prestazioni e la non più giovane età di #RuiPatricio, vi piacerebbe vederlo il prossimo anno a difendere la porta giallorossa? #roma pic.twitter.com/Fxc5sDEkmd — Il Gladiatore Giallorosso (@gladiatoregr94) October 15, 2022