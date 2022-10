Dall’Argentina: quattro nomi per il post Dybala

Cominciano a circolare dei nomi per il post Dybala, che molto probabilmente tornerà a disposizione della Roma solo con l’arrivo del 2023

Paulo Dybala ha avuto un grande impatto dal giorno del suo arrivo alla Roma. A dire la verità, la sua vicenda ha avuto tanto seguito anche prima dell’acquisto ufficiale. Durante la trattativa, infatti, i tifosi hanno seguito ogni aggiornamento dell’ultimo minuto e, soprattutto, hanno seguito in migliaia il volo che lo ha portato in Portogallo. Con un charter privato guidato da Dan Friedkin, la Joya ha raggiunto la Roma in ritiro ad Albufeira. Un evento che è stato seguito da molte persone sui principali siti di tracking aerei.

Il giorno della sua presentazione, invece, circa 10.000 persone si sono ritrovare sotto il Palazzo della Civiltà all’Eur per dare il benvenuto alla Joya, che ha risposto con un ormai iconico: “Daje Roma, daje!”. In campo, poi, l’argentino ha risposto all’amore dei tifosi con grandi prestazioni che gli hanno permesso di mettere in cassaforte già 7 gol in tutte le competizioni, a cui vanno uniti due assist. Un bottino niente male se si pensa che il ventottenne è stato impiegato in 11 partite. Ora, però, il suo impegno diminuirà a causa di un infortunio accusato durante la partita vinta contro il Lecce grazie al suo gol.

Dybala e i suoi sostituti: dall’Argentina comincia la ricerca

La Roma sicuramente lo vedrà tornare solamente nel 2023, mentre in Argentina stanno facendo gli scongiuri per vederlo tornare in tempo per il Mondiale. Secondo 90min.com, Scaloni è già corso ai ripari e ha individuato 4 giocatori che possono prendere il posto dell’argentino. Il primo nome nella lista è quello di Alexis Mac Allister del Brighton. Nella lista dei calciatori che potrebbero sostituire Dybala ci sono anche Giovanni Simeone e Thiago Almada dell’Atlanta United. Infine, il quarto nome è quello di Emiliano Buendìa dell’Aston Villa.