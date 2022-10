Ultim’ora in Serie A: esordio sfortunato ed infermeria piena in vista della sfida alla Roma. Ben quattro infortuni nel posticipo della decima giornata.

La decima giornata di Serie A si chiuderà domani, anche la Roma scenderà in campo nel pomeriggio contro la Sampdoria. Nel campionato italiano continuano a piovere infortuni come tegole per gli allenatori in Serie A. In casa giallorossa l’ultima tegola porta il nome di Paulo Dybala, costretto ai box da una lesione muscolare dopo la vittoria interna contro il Lecce. In casa Lazio nelle scorse ore è scattato l’allarme Immobile, con Maurizio Sarri che si è scagliato contro il manto erboso dello stadio Olimpico.

Le infermerie della Serie A continuano ad affollarsi mentre la stagione entra nel vivo. La decima giornata di campionato ha visto il Napoli imporsi sul Bologna, non senza fatiche, e confermare la vetta in solitaria. La Roma ha una ghiotta occasione in vista della trasferta di domani pomeriggio sul campo della Sampdoria. La squadra giallorossa, in caso di vittoria, scavalcherebbe la coppia Lazio-Udinese a quota 21 punti. La squadra di Josè Mourinho è attualmente a quota 19 lunghezze, al sesto posto in classifica.

Serie A, esordio da brividi: quattro infortuni e Roma a rischio

La Roma arriva alla sfida del Marassi con l’infermeria affollata. L’unico recupero tra i giallorossi è quello di Rick Karsdorp, non ce la fa invece Marash Kumbulla, ancora ai box al pari di Paulo Dybala e non solo. Problemi in infermeria diffusi in Serie A, quest’oggi in casa Lazio si è fermato Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è stato cambiato immediatamente dal tecnico Sarri, che ora spera di recuperalo in vista del derby contro la Roma in programma il 6 novembre. Nel turno precedente i giallorossi faranno invece visita all’Hellas Verona, appena sconfitto di misura dal Milan. L’esordio di Salvatore Bocchetti è stato da brividi, la prestazione fornita dalla squadra scaligera è stata più che sufficiente ma il tecnico ha dovuto fare i conti con un quadruplo infortunio. Prima il terzino Doig, frenato nel pre partita e finito in tribuna per un guaio muscolare. Nella gara poi altri tre stop per problemi fisici: in ordine cronologico hanno alzato bandiera bianca prima Hrustic, poi Tameze ed infine il difensore Magnani.