Calciomercato Roma, la Premier League non dimentica Tammy Abraham. Altro che periodo di crisi per il numero 9, ecco l’annuncio dall’Inghilterra.

Il campionato inglese non si scorda di Tammy Abraham, le sirene della Premier League tornano a suonare sul futuro del numero 9 della Roma. La punta giallorossa, al suo secondo anno nel campionato italiano, non ha ancora ingranato la giusta marcia dal punto di vista realizzativo. Ma in Inghilterra sembrano avere pochi dubbi riguardo lo scenario futuro di Tammy Abraham, un giornalista è sicuro che in Inghilterra è tutto pronto per un nuovo assalto all’attaccante ex Chelsea.

La Roma è attesa da una nuova sfida cruciale, alle ore 18:30 il fischio d’inizio della gara in casa della Sampdoria. La squadra doriana è fanalino di coda della Serie A ed ha cambiato guida tecnica da poco. Dejan Stankovic è il nuovo allenatore dei blucerchiati e tra poche ore debutterà per la prima volta al Marassi, di fronte la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa, orfana causa infortunio di Paulo Dybala si aggrappa in attacco alle giocate di Tammy Abraham ed Andrea Belotti, schierati in tandem nella sfida di Europa League sul campo del Betis. Nelle scorse dall’Inghilterra è rimbalzato un nuovo annuncio che riguarda il futuro dell’attaccante inglese, il giornalista non sembra aver alcun dubbio.

Calciomercato Roma, altro che in crisi: portano “Abraham in Premier League”

Tammy Abraham ha iniziato la nuova stagione in casa Roma con il freno a mano tirato a livello di marcature. Sono appena due le reti messe a segno finora, a fronte di nove gare giocate. Ma in Premier League non sembrano dimenticare lo score del numero 9 ex Chelsea, il giornalista Simon Philipps, intervistato dal sito GiveMeSport ha così commentato il futuro della punta inglese: “Mi è stato detto che il Manchester United sarebbe entusiasta di ingaggiare Abraham in estate”. Secondo il portale britannico Erik ten Hag, guida tecnica dei Red Devils, avrebbe tentato di ingaggiare Abraham anche questa estate, dirottando poi le attenzioni di mercato sul profilo di Antony. Rimane sempre da considerare che sul numero 9 della Roma esiste una clausola di riacquisto in favore del Chelsea, esercitabile proprio nella prossima finestra di calciomercato estivo.