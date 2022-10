Samp-Roma, le probabili formazioni dei giornali: Mou ne fa fuori uno

Stasera la Roma scende in campo contro la Samp per la decima giornata di Serie A. Ecco come potrebbero scendere in campo le squadre

Oggi alle 18.45 la Roma scende in campo contro la Sampdoria per la decima giornata di Serie A. Nell’ultima gara, i giallorossi hanno portato a casa i tre punti grazie a una vittoria sul Lecce, che ha spaventato i tifosi quando ha raggiunto l’1-1 con Strefezza. L’attaccante brasiliano è riuscito a insaccare la rete del pareggio vanificando quella di Smalling, arrivata dopo solo 6 minuti. Ad acciuffare la vittoria ci ha pensato Paulo Dybala, che ha siglato il 2-1 dal dischetto, conquistando i tre punti.

Proprio in quell’occasione, però, l’argentino ha accusato un problema muscolare ed è dovuto uscire dal campo. Un guaio che proprio non ci voleva in questo momento della stagione, soprattutto considerando l’entità dell’infortunio. Lo stop di Dybala, infatti, non sarà breve. La Joya tornerà a disposizione di Mourinho solo nel 2023, anche a causa del Mondiale in Qatar. La sua presenza nella kermesse, poi, è ancora in dubbio e Scaloni sta incrociando le dita per averlo a disposizione. José dovrà rinunciare a lui per la partita di questa sera tra Roma e Sampdoria, con i blucerchiati che sono ultimi a soli 3 punti.

Samp-Roma, le probabili formazioni dei giornali

In vista della partita, i quotidiani nazionali hanno pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Roma. Per il Corriere dello Sport Mourinho potrebbe schierare il classico 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e Mancini, Smalling, Ibanez a completare la difesa. Nel centrocampo a quattro, invece, ci saranno Zalewski, Cristante, Matic ed El Shaarawy. In attacco, invece, il tridente sarà formato da Pellegrini e Zaniolo dietro ad Abraham. Pochi cambi per la Gazzetta dello Sport, invece, che schiera tutta la formazione uguale, tranne per Spinazzola sulla fascia sinistra al posto del faraone e i due trequartisti invertiti. Non ci sarà, quindi, Andrea Belotti, che Mourinho potrebbe fare fuori per lanciare Nicolò e Tammy dal primo minuto.