Calciomercato Roma, salta il colpo a zero

Calciomercato Roma, ribaltone completo e niente colpo a parametro zero. Decisiva la presa di posizione del calciatore: vuole solo il rinnovo.

Tra poche ore la Roma tornerà in campo, nel posticipo della decima giornata di Serie A. La squadra giallorossa ha una ghiotta occasione in vista della sfida alla Sampdoria. José Mourinho affronterà Dejan Stankovic, uno dei protagonisti dell’Inter del triplete. In caso di vittoria la Roma aggancerebbe in solitaria il quarto posto in classifica, superando in un sol colpo Lazio ed Udinese che hanno pareggiato allo stadio Olimpico. In vista della gara determinante per misurare le ambizioni di Lorenzo Pellegrini e compagni, cambia definitivamente uno scenario di calciomercato per Tiago Pinto.

La Roma ha una ghiotta chance per effettuare un doppio sorpasso in Serie A e stabilirsi al quarto posto. Alle ore 18:30 ci sarà il fischio d’inizio della sfida in casa della Sampdoria. La squadra blucerchiata è ultima in classifica ed al Marassi sarà la prima volta di Dejan Stankovic davanti al pubblico di casa. Non sarà facile per i giallorossi, ancora afflitti da molti infortuni in questa fase iniziale della stagione. Infortuni che hanno colpito anche le corsie laterali della squadra allenata dallo Special One, che proprio in Liguria ritroverà a disposizione Rick Karsdorp.

Calciomercato Roma, dall’Inghiterra: salta il colpo a zero

Il terzino olandese torna a disposizione dopo l’infortunio al menisco che gli ha fatto saltare le ultime gare. Ancora ai box, fino al prossimo anno, invece Zeki Celik. Mentre per quel che riguarda il futuro della corsia di destra in chiave di calciomercato più volte è avanzata l’ipotesi Diogo Dalot in casa Manchester United. Il laterale portoghese è stato portato proprio da José Mourinho nei Red Devils, prima di un buon anno in prestito al Milan. Lo stesso Milan che farebbe carte false per farlo ritornare in Serie A, al pari della Juventus e della coppia Barcellona-Atletico Madrid in Liga. Ma, secondo quanto riferito dal sito ManchesterEveningNews.co.uk, la volontà del calciatore è quella di restare alla corte di Erik ten Hag. Non preoccupa il contratto in scadenza, infatti il club inglese ha una clausola attivabile per un nuovo prolungamento annuale. Firma che ora potrebbe essere davvero dietro l’angolo.