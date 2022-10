Roma-Lazio, derby degli assenti: Immobile dopo Dybala, c’è l’esame verità

Per la stracittadina della Capitale tra Roma e Lazio anche l’attaccante biancoceleste è in forse e potrebbe saltare la sfida del 6 novembre

Il calendario della Roma da qui allo stop delle competizioni a causa del Mondiale è piuttosto fitto a causa dei tanti big match in programma. Dopo la partita di questa sera contro la Sampdoria ci sarà il Napoli ad attendere i giallorossi allo Stadio Olimpico. Oltre a quella, poi, ci sono anche le partite di Europa League che sono fondamentali per raggiungere la qualificazione al prossimo turno del torneo. Il 3 novembre, poi, c’è lo scontro diretto con il Ludogorets, in cui i tre punti saranno più che fondamentali per continuare il cammino nella seconda coppa della Uefa.

Tre giorni dopo la sfida con i bulgari, c’è il tanto atteso Derby della Capitale contro la Lazio. Il 6 novembre, infatti, la Roma affronterà i biancocelesti in una delle ultime sfide prima della partenza dei giocatori per il Qatar. A quel big match, però, potrebbe mancare uno dei protagonisti delle due squadre. Il motivo è un infortunio muscolare che ha causato un brivido dietro la schiena a tutti i tifosi. Non si tratta di Paulo Dybala, che con molte probabilità tornerà solo nel 2023.

Lazio-Roma, Immobile a rischio: esami fondamentali

Oltre alla Joya, potrebbe saltare la sfida anche Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste, infatti, è dovuto uscire in anticipo dal terreno di gioco nella partita di ieri tra Lazio e Udinese. Al 29′ il centravanti ha sentito un dolore al bicipite femorale sinistro e ha chiesto subito il cambio. Come riporta la Gazzetta dello Sport saranno fondamentali gli esami, che permetteranno di capire l’entità dell’infortunio. Se fosse un risentimento, lo stop sarebbe di una settimana. In caso di lesione di primo grado, invece, il numero 17 potrebbe rientrare in tempo per affrontare la Roma con uno stop di 20/25 giorni. In caso la lesione fosse di secondo grado, non ci sarebbe nulla da fare e Ciro salterebbe inevitabilmente il derby.