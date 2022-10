Daniele De Rossi mette subito nel mirino la Roma. L’ex numero 16 giallorosso, neo-allenatore della Spal, ha già un appuntamento fissato.

Daniele De Rossi ha dato il via ufficiale alla sua prima carriera da allenatore, guidando la Spal in Serie B. La squadra ferrarese è reduce da un pareggio a reti bianche maturato allo stadio Tombolato, casa del Cittadella. Ora l’ex centrocampista e Capitano della Roma ha già messo nel mirino il club giallorosso. Ecco l’appuntamento fissato, spuntano anche le parole del nuovo allenatore della Spal in vista dell’incontro cruciale.

Sabato 15 ottobre c’è stato il debutto ufficiale di Daniele De Rossi come allenatore in Italia. L’ex numero 16, Capitano e Bandiera della Roma, si è seduto per la prima volta sulla panchina della Spal. La squadra ferrarese ha conquistato un punto contro il Cittadella al Tombolato, mantenendosi a due punti dalla zona play-out in Serie B. Dopo l’esperienza al fianco di Roberto Mancini nello staff tecnico dell’Italia, impreziosita dalla vittoria del Campionato Europeo, oggi De Rossi muove i suoi primi passi da allenatore nella serie cadetta. E per l’ex numero 16 della Roma c’è già un appuntamento possibile con i colori giallorossi.

De Rossi vuole subito la Roma: appuntamento fissato

La squadra estense tornerà a giocare domani pomeriggio ancora una volta in trasferta. Ma stavolta la Spal di De Rossi scenderà in campo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. La squadra di Ferrara farà visita allo stadio Ferraris al Genoa. Stesso stadio in cuitra poche ore scenderà in campo la Roma di Mourinho contro la Sampdoria. Ma non è l’unico intreccio con la Roma, per l’ex capitano giallorosso, infatti chi vincerà tra Genoa e Spal affronterà proprio la Roma negli ottavi di finale della competizione nazionale. Un’ipotesi da brividi per DDR, che in conferenza stampa ha così commentato il possibile scenario: “Non stiamo pianificando di vincere la Coppa Italia, sicuramente se dovessimo passare organizzeremo la partita di Roma per andare a vincerla.” Ventiquattro ore dopo la squadra di José Mourinho la Spal di De Rossi si giocherà la possibilità di affrontare i giallorossi allo stadio Olimpico, domani arriverà il verdetto.